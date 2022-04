SeABank lọt top 50 công ty đổi mới sáng tạo nhất 2022 lĩnh vực kinh doanh và công nghệ

The CEO Views là tạp chí uy tín của Hoa Kỳ chuyên phân tích và cung cấp thông tin về những đổi mới, cải tiến cũng như sức ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực kinh doanh. Hàng năm, The CEO Views công bố danh sách “Top 50 Most Innovative Companies to Watch - Top 50 công ty đổi mới sáng tạo nhất” nhằm vinh danh các doanh nghiệp có sự đổi mới vượt trội về công nghệ, ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào vận hành và phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.