Nặng nề sức ép GDP Đầu tư công được xem là đòn bẩy mạnh nhất cho tăng trưởng kinh tế khi mỗi 1 điểm phần trăm tăng thêm của vốn đầu tư công sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP thêm 0,06 điểm phần trăm. Bởi vậy, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội đã dành tới một nửa nguồn lực để dồn cho đầu tư công. Theo đó, giải ngân vốn đầu tư công càng trở thành thách thức to lớn trong điều hành của Chính phủ, nhất là khi sức ép tăng trưởng GDP trở nên nặng nề hơn, bởi con số GDP đạt được sau đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2021 chỉ tăng 2,58%, thấp hơn số đã báo cáo Quốc hội vào cuối năm ngoái là tăng từ 3 - 3,5%. Tăng trưởng kinh tế không chỉ phải đối diện với thách thức về giải ngân vốn đầu tư công, mà phải đối diện với vấn đề thiếu hụt năng lượng do nguồn cung khan hiếm. Mặc dù Thủ tướng Phạm Minh Chính khi làm việc với Tập đoàn Dầu khí, đã khẳng định: “trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm độc lập, tự chủ và cân đối về năng lượng, không phụ thuộc vào bên ngoài; phải có kịch bản cho các vấn đề tình thế, đột xuất, bất ngờ”. Nhưng thực tế được chỉ ra tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là dự trữ xăng dầu thế nào, có đảm bảo được hay không hiện là “ẩn số”. Bồi thêm nỗi lo về thị trường xăng dầu là nỗi lo về thị trường than, kéo theo nỗi lo về thị trường điện. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), căn cứ số liệu tổng hợp được cập nhật đến ngày 30/3, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện của tập đoàn vẫn đang tiếp tục có nhiều khó khăn, lượng than được cung cấp đã thiếu hụt 1,36 triệu tấn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký. Do lượng than cung cấp thiếu và tồn kho ở mức thấp nên đến cuối tháng 3/2022, nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát, dẫn đến toàn hệ thống điện quốc gia thiếu hụt tới hơn 3.000MW nhiệt điện than do thiếu than cho sản xuất điện. Thủ tướng quả quyết: “Dứt khoát không để khủng hoảng năng lượng, bảo đảm cung ứng đủ điện cả trước mắt và lâu dài”.