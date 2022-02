SSI ưu đãi cực lớn cho năm 2022 – “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay”

(TBTCO) - Ô tô Vinfast, xe máy Vinfast Klara S, Iphone 13 Promax và hàng trăm chỉ vàng PNJ… sẽ là những giải thưởng hấp dẫn mà các nhà đầu tư có cơ hội nhận được khi giao dịch tại Công ty Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) trong năm 2022.

Với tổng giá trị quà tặng lên đến 4 tỷ đồng, chương trình ưu đãi “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” của SSI bắt đầu triển khai từ tháng 2/2022 là chương trình bốc thăm trúng thưởng dành cho tất cả các nhà đầu tư có tài khoản và giao dịch tại SSI, xuyên suốt trong năm 2022.

Với hai hệ thống bốc thăm – giải hàng tháng và giải năm với cơ chế tham gia khác nhau, cơ hội sẽ được chia đều đến mọi nhà đầu tư tại SSI. Giải thưởng cao nhất là ô tô Vinfast Lux SA Premium sẽ giành cho nhà đầu tư may mắn của năm, cùng với đó là 3 chiếc xe máy điện Vinfast Klara S và rất nhiều chỉ vàng sẽ được trao tại chương trình Gala trao giải, tổ chức vào tháng 12/2022.

Chương trình “Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” có tổng giá trị tới 4 tỷ đồng.

Để tham gia chương trình bốc thăm may mắn của năm, tất cả các khách hàng có giao dịch khớp lệnh tại SSI trong khoảng thời gian từ 1/9/2022 đến 30/11/2022 sẽ nhận được 1 phiếu tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng năm.

Lưu ý là mỗi khách hàng chỉ được dùng một tài khoản để tham dự chương trình. Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc điền thông tin, phiếu bốc thăm dự thưởng sẽ được bỏ vào thùng phiếu tương ứng đặt tại từng cơ sở giao dịch chứng khoán của công ty, chờ cơ hội dự thưởng lớn vào cuối năm.

Trong lúc chờ đợi chương trình bốc thăm may mắn của năm, ngay từ tháng 2/2022 nhà đầu tư đã có thể tham gia ngày chương trình bốc thăm may mắn hàng tháng. Theo đó, các nhà đầu tư có giá trị giao dịch lớn sẽ có cơ hội nhận được phần quà là một chỉ vàng PNJ. Đồng thời, có thêm cơ hội để bốc thăm 1 chiếc điện thoại Iphone 13 Promax trị giá 36 triệu đồng cho người may mắn đứng đầu hàng tháng.

Mỗi tháng sẽ có 15 nhà đầu tư có giá trị giao dịch cao nhất, may mắn nhận được phần quà là một chỉ vàng PNJ. Đồng thời có thêm cơ hội để bốc thăm nhận được một chiếc điện thoại Iphone 13 Promax trị giá 36 triệu đồng.

Chương trình bốc thăm may mắn của tháng sẽ diễn ra xuyên suốt từ khi bắt đầu chương trình đến tháng 12/2022, dành cho tất cả các nhà đầu tư có tài khoản và giao dịch tại SSI, trao giải vào ngày 05 đến 10 hàng tháng.

Chi tiết nội dung thể lệ, giá trị giải thưởng sẽ được công bố chính thức và liên tục cập nhật thông tin trên website chính thức của SSI và trang fanpage Facebook của công ty.

Đại diện của SSI cho biết: “Trong 2 năm qua, chứng khoán đang dần trở thành một kênh đầu tư sinh lời hiệu quả, thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân. Với sự tăng trưởng hiện tại, mục tiêu 5% dân số Việt Nam có tài khoản chứng khoán sẽ không còn xa nữa. Chương trình bốc thăm trúng thưởng được SSI triển khai xuyên suốt năm 2022 sẽ mang đến những trải nghiệm mới mẻ hơn cho nhà đầu tư trên hành trình đầu tư của mình.

“Giao dịch ngay – Lộc về đầy tay” cũng là lời chúc chân thành của SSI tới nhà đầu tư cho một năm 2022 đầu tư thuận lợi, như ý và thành công. Khẳng định mong muốn của công ty mang đến những dịch vụ đầu tư mới mẻ, chất lượng và tối ưu nhất, cùng đồng hành và hỗ trợ với nhà đầu tư trên trị trường chứng khoán”.

Được biết, đây là một trong số rất nhiều chương trình cho nhà đầu tư mà SSI đang nỗ lực triển khai trong năm tới. Không chỉ mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm nhà đầu tư, SSI còn tích cực tổ chức các hoạt động đưa chứng khoán đến người dân, đào tạo kiến thức tài chính bài bản, tư vấn đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ./.