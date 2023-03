Tạm giữ hơn 100 tấn đường cát Thái Lan không chứng minh được tính hợp pháp

(TBTCO) - Bộ Công an cho biết, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông”. Vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.