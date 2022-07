Thái Nguyên: Tiêu hủy hàng nghìn đồ chơi tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trẻ em

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh vốn đầu tư công có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2022. Nhờ đó, ước lũy kế đến 30/6/2022, Thái Nguyên giải ngân vốn đầu tư công được 2.892 tỷ đồng đạt 49,5% so với số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 34% so với số kế hoạch địa phương giao.