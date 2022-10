The Arena Cam Ranh chính thức được vận hành và quản lý bởi Tập đoàn Absolute Hotel Services

(TBTCO) - Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh đã chính thức ký hợp đồng vận hành, quản lý tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena với Tập đoàn Absolute Hotel Services (AHS).

Bà Hà Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh (giữa) trong buổi ký kết với đối tác

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của bà Hà Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh, ông Hoàng Đạo Hiệp – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và dịch vụ Arena (AMS), ông Frank Clovyn – Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách vận hành tại châu Á - Tập đoàn Absolute Hotel Services (AHS) và đại diện các đơn vị liên quan.

Các bên đã thực hiện ký kết hợp đồng vận hành, quản lý tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena Cam Ranh. Sự kiện có ý nghĩa tiếp nối cũng như đánh dấu bước khởi đầu mới trong mối quan hệ hợp tác phát triển lâu dài với đối tác chiến lược AHS.

Theo hợp đồng ký kết, Tập đoàn AHS sẽ là đơn vị duy nhất độc quyền quản lý và vận hành toàn bộ tổ hợp The Arena, bao gồm bốn tòa tháp căn hộ du lịch: Sea, Sand, Light, Wind với hơn 3.530 căn hộ khách sạn và các tiện ích liên quan. Trong thời hạn quản lý, tổ hợp The Arena sẽ hoạt động kinh doanh dưới tên gọi “The Arena Cam Ranh managed by Absolute Hotel Services”.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư – ông Hoàng Đạo Hiệp – Tổng giám đốc AMS, cho biết: “Chúng tôi tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” với đối tác Absolute Hotel Services (AHS), qua đó giúp chúng tôi chuẩn mực hóa dịch vụ dịch vụ vận hành và quản lý chuyên nghiệp ở tầm quốc tế, đảm bảo lợi ích lâu dài cho chủ sở hữu. Tin rằng đây là một trong những quyết sách then chốt nhất để nâng tầm hình ảnh, thu hút du khách du lịch cũng như khẳng định được sự vượt trội của chất lượng và dịch vụ của tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí The Arena, lựa chọn hàng đầu về bất động sản nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa đối với khách du lịch và nhà đầu tư”.

Về phía đơn vị vận hành, ông Frank Clovyn – Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách vận hành tại châu Á - Tập đoàn AHS, chia sẻ: “The Arena một dự án thú vị. Đây là điều mà chúng tôi đã kiến tạo lâu nay. The Arena được định vị để phát triển trở thành một “điểm đến”. Sự kết hợp giữa giải trí, ăn uống, sức khỏe và mua sắm sẽ tạo thành một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh kết nối với những nhu của nhà đầu tư và khách du lịch tới đây nghỉ dưỡng. Chúng tôi sẽ vận hành toàn bộ cơ sở vật chất và điều hành việc quản lý khu tổ hợp để đem tới những lợi ích lớn cho nhà đầu tư, khiến họ hoàn toàn hài lòng với những trải nghiệm phục vụ đến từ AHS”.

Sau khi ký kết hợp tác, nhằm đảm bảo tiến độ quản lý và vận hành khai thác tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng The Arena Cam Ranh, AHS sẽ tiếp tục đảm nhận việc hỗ trợ chuẩn bị vận hành trước ngày khai trương, bao gồm cung cấp các chính sách về quy trình và phát triển như tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho tổ hợp và lên kế hoạch cho năm tài chính đầu tiên.