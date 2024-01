(TBTCO) - Ngày 8/1/2024, Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh đã tổ chức sự kiện khai trương khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh Beach Resort.

Một sự kiện được tổ chức tại The Arena Cam Ranh trong năm 2023

Tại sự kiện, Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh đã chính thức công bố đổi tên The Arena Cam Ranh sang thương hiệu The Empyrean Cam Ranh Beach Resort và tổ chức khai trương khách sạn đón khách kể từ ngày 8/1/2024.

The Empyrean Cam Ranh Beach Resort là khách sạn được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí The Arena Cam Ranh.

Trong giai đoạn 1, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort sẽ vận hành 800 phòng khách sạn trong tổng số 3.530 phòng của The Arena Cam Ranh - Tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí có lượng phòng lưu trú lớn nhất Việt Nam (theo ghi nhận của tổ chức Kỷ lục Việt Nam năm 2023, với 3.530 phòng).

Bà Hà Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trần Thái Cam Ranh cho biết, việc thay đổi tên cho hệ thống khách sạn mở ra một chương mới trong lĩnh vực vận hành khách sạn của Trần Thái Cam Ranh và Vịnh Nha Trang Group.

“Hai năm qua, chúng tôi đã có những bước chuẩn bị mang tính chiến lược trong việc gia tăng chuỗi giá trị trong vận hành khách sạn để mang lại sự tăng trưởng phát triển bền vững. Trần Thái Cam Ranh đã bước đầu hoàn thiện hệ sinh thái từ phát triển sản phẩm bất động sản đến hành kinh doanh khách sạn, khi chính thức tham gia vào thị trường Hospitality, với sự ra đời của thương hiệu khách sạn The Empyrean” - bà Thảo nói.

Được biết, The Empyrean Cam Ranh là khách sạn thứ 2 mang thương hiệu The Empyrean được vận hành tại Khánh Hòa, sau khách sạn 5 sao The Empyrean Hotel Nha Trang.

Vinh dự hơn nữa, tại sự kiện lễ trao giải World Travel Award diễn ra tại Dubai vào ngày 1/12 năm 2023 vừa qua, The Empyrean Cam Ranh Beach Resort đã được đề cử và giành giải thưởng quốc tế "Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới 2023” (World's Leading Leisure Resort 2023).

World Travel Award là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp du lịch thế giới và việc The Empyrean Cam Ranh Beach Resort giành được danh hiệu "World's Leading Leisure Resort 2023" là một minh chứng cho sự cam kết mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất cho khách hàng.

The Empyrean Cam Ranh Beach Resort tọa lạc tại bãi biển Bãi Dài, Cam Ranh - một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới, do Tạp chí National Geographic (US) bình chọn.

Nơi đây đã trở thành điểm đến du lịch của rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh quan tự nhiên.

Nằm trong khuôn viên The Arena Cam Ranh có quy mô 29,3 ha, hơn 500 m mặt biển, cùng hàng loạt tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng như khu phố đi bộ, đài nhạc nước, sông lười, hồ bơi, khu thể thao biển, quảng trường biển, quảng trường trung tâm, phòng hội nghị…

Điểm đặc biệt là sự xuất hiện ở dự án này là phiên bản 2 bức tượng tình nhân “Ali và Nino” - một trong những tác phẩm điêu khắc lãng mạn nhất thế giới./.