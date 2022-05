Nhiều doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong quý đầu năm Số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết quý I/2022, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm (TTBH) ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%, trong đó hai mảng nghiệp vụ lớn là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe đều cho thấy sự hồi phục rất tốt. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2022, bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 3.170 tỷ đồng (+10,1% so với cùng kỳ), bảo hiểm sức khỏe đạt 3.421 tỷ đồng (+15,3% so với cùng kỳ). Ghi nhận tại một số doanh nghiệp bảo hiểm, kết quả kinh doanh cũng hồi phục tốt và tăng trưởng trong quý đầu năm 2022. Thông tin từ Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm nay của VBI rất khả quan với doanh thu tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước và cao gần 3 lần so với mức tăng doanh thu chung toàn TTBH phi nhân thọ quý I/2022. Tại Bảo hiểm Quân đội (MIC), trong quý I/2022, doanh thu bảo hiểm gốc đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng. Thông tin tại đại hội cổ đông mới tổ chức, năm 2022, MIC đặt kế hoạch tăng trưởng cao ở cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đạt tối thiểu lần lượt 40% và 35% so với thực hiện năm trước. Thông tin với báo chí, Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng cho biết, doanh thu trong kỳ của BIC ước tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu cả năm. Tại Bảo hiểm PVI, doanh thu trong quý I/2022 ước đạt 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 20% và hầu hết các chỉ tiêu tài chính khác cũng đều vượt mức này.