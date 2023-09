Thị trường chứng khoán kỳ vọng điều gì ở tháng 9?

(TBTCO) - Mặc dù đã có lúc “rung lắc” mạnh do nhiều yếu tố cộng hưởng, thế nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn trụ vững trong tháng 8. Qua đó, các chuyên gia từ SSI chỉ ra những “điểm sáng” cho thấy thị trường chứng khoán tháng 9/2023 sẽ khả quan.

Thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong tháng 8

Trụ vững trước biến động trong tháng 8

Theo SSI, thị trường chứng khoán toàn cầu trải qua tháng 8 nhiều biến động do lo ngại chính sách thắt chặt của FED có thể kéo dài hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng trở lại.

Trong nước, áp lực chốt lời ngắn hạn cộng hưởng rủi ro tỷ giá khiến VN-Index diễn ra “rung lắc” mạnh, nhất là vào phiên 18/8.

Nếu như VIC đi cùng câu chuyện Vinfast niêm yết sàn Nasdaq hỗ trợ thị trường trong nửa đầu tháng, thì động lực tích cực từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục nâng đỡ thị trường hồi phục trở lại trước áp lực điều chỉnh trong tuần thứ 3 của tháng.

Nhờ vậy, VN-Index khép lại tháng 8 quay trở lại trên mốc tâm lý 1.200 điểm và đóng cửa ở ngưỡng 1.224 điểm, gần như không thay đổi về điểm số so với cuối tháng 7. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục cho thấy diễn biến tích cực hơn so với các nước trong khu vực cả trong tháng 8 và kể từ đầu năm.

Ngoài ra, chính sách lãi suất thấp tiếp tục thúc đẩy dòng tiền vào kênh chứng khoán. Giá trị giao dịch bình quân phiên sàn HOSE tăng 21% so với tháng 7, lên mức 22,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất kể từ tháng 5/2022 và cao hơn đáng kể so với 14 nghìn tỷ đồng ở 8 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong 8 tháng vẫn còn thấp hơn 18% so với mức bình quân năm 2022.

Dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản khi giá trị giao dịch bình quân tăng 59% theo tháng với tỷ trọng lên đến 23%, cao hơn cả giai đoạn bùng nổ cuối năm 2021. Đóng góp nhiều nhất đến từ giao dịch đột biến ở VIC với giá trị giao dịch bình quân gấp 6 lần so với tháng 7, đạt 1,1 nghìn tỷ đồng/phiên. Phần còn lại cũng thể hiện sự sôi động với thanh khoản trung bình tăng 32%, tích cực hơn mặt bằng chung.

Số liệu từ SSI cho thấy, chuỗi bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài nối dài sang tháng thứ 5 với giá trị 2,5 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây trước áp lực chốt lời bên cạnh việc tỷ giá tăng mạnh trong tháng 8.

Khối ngoại bán ròng chủ yếu tại VPB và SSI với giá trị cùng tương đương 1,1 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, hầu hết cổ phiếu được mua ròng nhiều như VNM (+891 tỷ đồng), CTG (+779 tỷ đồng), VIC (+399 tỷ đồng) đều khởi sắc.

Tỷ trọng giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE vẫn duy trì quanh ngưỡng 7 – 8% và phần nào cải thiện trong thời gian gần đây.

Khối nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay lại mua ròng trong tháng 8 với quy mô gần 3,4 nghìn tỷ đồng trong khi tổ chức nước ngoài bán ròng xấp xỉ 2,5 nghìn tỷ đồng.

Nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng ở nhiều nhóm công nghệ thông tin (+1,2 nghìn tỷ đồng), bất động sản (+818 tỷ đồng), nguyên vật liệu (+737 tỷ đồng), hàng tiêu dùng không thiết yếu (+454 tỷ đồng), năng lượng (+316 tỷ đồng) và y tế (+225 tỷ đồng).

Trong khi đó, 2 nhóm được khối tổ chức nước ngoài ưa chuộng trong tháng 8 là hàng tiêu dùng thiết yếu và tài chính với giá trị mua ròng lần lượt 798 tỷ đồng và 181 tỷ đồng.

Cơ cấu dòng tiền vào thị trường

Các yếu tố thúc đẩy thị trường trung, dài hạn vẫn duy trì

Thống kê từ SSI cho thấy, VN-Index vượt qua biến động điều chỉnh và lấy lại cân bằng trong tháng 8, chỉ số đóng cửa tăng nhẹ so với tháng 7.

Tổng khớp lệnh của tháng 8 đạt 22,43 tỷ đơn vị, cao nhất trong năm 2023 cho thấy sự nhộn nhịp của thị trường.

Sau khi quay lại xu hướng chính tính từ tháng 5/2023, thị trường chứng khoán cần sự tích lũy ở xu hướng hiện tại và khả năng kéo dài xuyên suốt trong chu kỳ tháng 9.

Các chỉ báo như RSI và ADX tỏ tín hiệu suy giảm nhẹ, điều này cũng thể hiện sự tích lũy của xu hướng trung hạn. Qúa trình tích lũy khả năng sẽ diễn ra trong kênh giá 1.180 - 1.295.

Các chuyên gia SSI cho rằng, các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng trung, dài hạn vẫn duy trì.

Cụ thể, đối với chính sách tiền tệ thì mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm và đã về ngang giai đoạn 2021 và Thông tư số 10/2023/TT-NHNN là một trong những nỗ lực cụ thể hỗ trợ khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Giải ngân đầu tư công trong 8 tháng đầu năm chưa có sự bứt phá và như thường lệ, sự bứt phá mạnh từ quý 4 được kỳ vọng; tín hiệu tích cực của dòng vốn FDI xuất hiện nhiều hơn, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam tạo thêm điểm nhấn kỳ vọng.

Tỷ giá biến động trong quý III mang tính mùa vụ và nằm trong dự đoán. So với đợt biến động năm 2022, vị thế của Việt Nam đã khác nhờ nguồn cung ngoại tệ tích cực, dự trữ ngoại hối mở rộng và cán cân thương mại ước tính thặng dư.

Một yếu tố đáng chú ý khác là FED dần đi đến giai đoạn cuối của chu kỳ tăng lãi suất, gần nhất trong cuộc họp chính sách vào ngày 20/9 phần đông thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ nguyên mức lãi suất hiện tại.

Đồng thời, thị trường đang giao dịch với xu hướng tăng trong trung và dài hạn. Hơn nữa, cơ quan quản lý và thành viên thị trường đang có những bước đi cụ thể trong nỗ lực đưa hệ thống KRX vận hành vào cuối năm…