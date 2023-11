(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước vẫn chưa thoát xu thế điều chỉnh và đang trong quá trình dò đáy, tìm điểm cân bằng mới. Tâm lý thận trọng và dòng tiền yếu là nguyên nhân khiến thị trường vẫn chưa đủ lực hồi phục. Thị trường cần thêm thời gian tích lũy để kích thích dòng tiền nhập cuộc trở lại.

Nguồn: HOSE. Đồ họa: TL

Thanh khoản vẫn chưa hồi lại

Đóng cửa phiên giao dịch phiên cuối cùng cuối tháng 10/2023 (31/10), chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 1.028,19 điểm - mức điểm số thấp nhất tháng 10. So với mức đỉnh ngắn hạn xác lập tháng trước đó tại 1.245,5 điểm (6/9/2023), chỉ số VN-Index đã giảm -217,31 điểm, tương đương gần -17,5%. So với đầu năm, chỉ số VN-Index cũng đang đóng cửa ở mức thấp hơn -15,71 điểm so sánh tại ngày 3/1/2023 (1.043,9 điểm).

Bên cạnh việc điều chỉnh khách quan sau thời gian tăng dài, mức giảm nhanh của thị trường chứng khoán trong nước được cho là chịu tác động từ nhiều yếu tố cả trong và ngoài nước. Những rủi ro từ kinh tế vĩ mô và địa chính trị thế giới khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và dòng tiền trên thị trường tạm thời co cụm lại.

Tâm lý thận trọng chính là nguyên nhân chính khiến thanh khoản thị trường tháng 10 suy giảm mạnh. Thống kê cho thấy, thanh khoản tháng 10 đã sụt gần 37% so với mức bình quân ở tháng 9, còn 16.884 tỷ đồng. Đáng chú ý, ở những phiên cuối tháng 10, thanh khoản thị trường đã về mức rất thấp, có những phiên chỉ đạt 12 - 13 nghìn tỷ đồng, tức giảm hơn 1/2 so với đỉnh tháng 9 trước đó. Cũng theo thống kê, thanh khoản ở tháng đầu tiên của quý IV hiện thấp hơn 31,2% so với mức bình quân ở quý III/2023.

Nếu tính theo tuần, thanh khoản cũng suy giảm khá nhiều. Nếu tính hết tuần qua, thanh khoản đã có 4 tuần liên tiếp ở mức dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng, sau 12 tuần liên tiếp ở trên ngưỡng này.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS), nguyên nhân dòng tiền chung sụt giảm là bởi sau giai đoạn thị trường tăng mạnh mẽ trước tháng 8, nhiều cổ đông lớn cũng như các ông chủ có thể đã tận dụng để chốt lời. Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên thị trường mở cũng có tác động lớn tới dòng tiền chung bởi thị trường tài chính luôn có mối liên hệ mật thiết.

Vẫn phải đợi dòng tiền lớn “lên tiếng”

Theo các chuyên gia, sau quá trình giảm mạnh, thị trường chứng khoán trong nước đã trở về mức định giá hấp dẫn hơn, trong đó có nhiều cổ phiếu đã rất hợp lý cho mục tiêu đầu tư trung hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lướt sóng vẫn được các chuyên gia khuyến nghị hạn chế và bám sát thị trường, bởi VN-Index vẫn đang trong giai đoạn dò đáy, tìm vùng cân bằng mới. Đây cũng là thời điểm quan trọng để kích hoạt dòng tiền lớn nhập cuộc trở lại.

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, một chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh thị trường hiện nay, thanh khoản là yếu tố then chốt để kiếm đếm, tính toán cho xu thế thị trường. Thanh khoản suy giảm trong thời gian gần đây là do bên mua rút ra tạm thời, chờ cơ hội mới. Thanh khoản ở mức thấp là biểu hiện của bên bán cũng cạn lực dần, nhưng bên mua không nhập cuộc. Thị trường cần thêm thời gian để kích thích lại dòng tiền mua đang chờ nhập cuộc và đó cũng là tín hiệu quan trọng nhất để nhận định xu thế của thị trường nói chung.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích, Công ty Chứng khoán VPS cũng chia sẻ, nhiều khi thị trường giảm đôi khi chỉ đơn giản là dòng tiền tham gia yếu và chỉ cần một vài biến động nhỏ, thông tin tiêu cực cũng có thể khiến các cổ phiếu giảm sâu. Dù sao đi nữa, nhà đầu tư vẫn nên chỉ quan tâm đến các cổ phiếu riêng lẻ mà mình đang nắm giữ hoặc định giải ngân trong giai đoạn tới bởi thị trường vốn dĩ cũng khó đoán định trong ngắn hạn biến động lên xuống.

Còn theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, hiện tại, điểm số của thị trường chứng khoán trong nước đã về lại vị trí xuất phát hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong khi các chính sách vĩ mô đã chuyển sang nới lỏng, Chính phủ đang tích cực kích thích nền kinh tế thông qua đầu tư công, giảm thuế VAT, cộng thêm vào đó vốn FDI tăng trưởng… là điều nhà đầu tư nên quan tâm. Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên bình tĩnh soi xét tìm kiếm cơ hội hơn là hoang mang với các tin tức lộn xộn trên thị trường.

Còn theo các chuyên gia của SHS, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, với phiên giảm điểm mạnh cho thấy động lực giảm điểm vẫn còn và ngưỡng hỗ trợ gần của VN-Index là khu vực 1.015 điểm - 1.040 điểm, xa hơn là quanh 1.000 điểm. Hiện tại thị trường đang trong trạng thái quá bán và có thể có các nhịp hồi phục kỹ thuật trong giai đoạn tới, tuy nhiên rủi ro ngắn hạn là khá cao và các nhịp hồi kỹ thuật thường kết thúc bất ngờ khó dự báo.

“Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đã quay trở lại vùng tích lũy thời điểm đầu năm 1.000 điểm - 1.100 điểm và chúng tôi hy vọng thị trường sẽ tìm được vùng cân bằng mới, tuy vậy với biên độ dao động mạnh vừa qua thời gian hình thành nền tích lũy mới sẽ kéo dài” - chuyên gia của SHS cho hay.