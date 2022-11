Thị trường tài chính tiền tệ tuần 7 – 11/11: Tỷ giá ổn định, lãi suất qua đêm giảm báo hiệu thanh khoản tốt

(TBTCO) - Trong tuần vừa qua, tỷ giá tiếp tục có một tuần ổn định một phần do tác động tích cực nhờ cán cân thương mại thặng dư. Lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng hạ nhiệt cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng có chiều hướng tốt. Một điểm đáng chú ý nữa là thị trường vay nợ xuất hiện nhiều thương vụ tìm kiếm được các nguồn vốn huy động từ các tổ chức quốc tế.

Tỷ giá ổn định

Tuần từ 7 – 11/11 tiếp tục ghi nhận tuần thứ hai liên tiếp tỷ giá giữ được diễn biến ổn định. Các ngân hàng co hẹp tỷ giá mua vào và bán ra, đây cũng là động thái cho thấy các ngân hàng thương mại đánh giá được rủi ro biến động tỷ giá là thấp trong thời điểm hiện tại.

Cán cân thương mại thăng dư là tín hiệu tích cực cho tỷ giá. Ảnh: T.L

Một trong những lý do khiến cho tỷ giá hạ nhiệt từ đầu tháng 11 sau một giai đoạn tăng khá nóng là cán cân thương mại liên tục thặng dư trong mấy tháng gần đây.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá USD bán ra Một trong những điểm đáng chú ý trong tuần qua là việc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm nhẹ tỷ giá tham khảo bán ra 24.860 đồng/USD. Trước đó, tỷ giá tham khảo bán ra được Sở giao dịch giữ cố định ở mức 24.870 đồng/USD suốt từ ngày 24/10 đến 9/11.

Theo Tổng cục Thống kê, kể từ tháng 7/2022 trở lại đây, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư ngày càng tăng. Nếu như 6 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 742 triệu USD thì sau 7 tháng, mức xuất siêu là 1,1 tỷ USD, 8 tháng xuất siêu 3,9 tỷ USD, 9 tháng xuất siêu 7,1 tỷ USD và sau 10 tháng, xuất siêu đạt 9,4 tỷ USD. Xuất siêu tăng mạnh chủ yếu do xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu.

Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%.

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng đã giảm mạnh ở những kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất qua đêm tuần vừa qua chỉ còn 5,1%, thấp hơn khá nhiều so với mức 6,36% trong giai đoạn tuần từ 31/10 – 4/11. Lãi suất kỳ hạn một tuần cũng giảm về mức 5,89% so với mức 7,03% của tuần trước. Tuy nhiên, lãi suất ở các kỳ hạn dài hơn vẫn còn ở mức khá cao, với lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 2 tuần, 3 tháng, 6 tháng thậm chí vẫn nhích tăng so với tuần 31/10 – 4/11.

Lạm phát ở Mỹ hạ nhiệt có thể là tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính toàn cầu, qua đó sẽ tác động đến Việt Nam. Ảnh: T.L

Tại các ngân hàng thương mại, lãi suất kỳ hạn dài trên 1 năm sau một giai đoạn tăng nóng hiện đã tạm ổn định. Trong khi đó, lãi suất được một số ngân hàng đẩy lên ở các kỳ hạn ngắn, có ngân hàng đã đưa lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên mức 1%, mức cao kịch trần theo quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng hiện cũng được nhiều ngân hàng để ở mức khá cao, lên tới 6%/năm.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, xét về bình diện toàn hệ thống, thanh khoản của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn tốt và có dư thừa. Trong tháng 10 vừa qua, thị trường chủ yếu chịu tác động của yếu tố tâm lý và những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhanh chóng, kịp thời thực hiện vai trò điều tiết của mình thông qua triển khai các công cụ, giải pháp để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Giá vàng được kích thích vào cuối tuần

Trong tuần qua, giá vàng biến động theo sóng giảm vào giữa tuần nhưng tăng trở lại vào cuối tuần. Đến hôm thứ sáu ngày 11/11, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mua vào ở 66,6 triệu đồng/lượng và bán ra là 67,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một số biến động trong tuần, tính đến ngày 11/11, giá vàng đã tăng khoảng 300 đồng/lượng so với cách đó 1 tuần.

Nhìn trên bình diện thế giới, tín hiệu lạm phát tại Mỹ đã bắt đầu phần nào hạ nhiệt so với các dự báo trước đó, có thể sẽ là yếu tố tác động tích cực đối với giá vàng thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 10 chỉ tăng 0,4% so tháng trước, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,6%. Với con số mới nhất này, áp lực lạm phát tăng 7,7%, cũng thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó có thể sẽ tăng 7,9%.

Thị trường vay nợ xuất hiện nhiều khoản vay quốc tế

Tuần vừa qua ghi nhận điểm đáng chú là nhiều khoản vay quốc tế của các tổ chức trong nước được thực hiện.

Trong đó, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 vừa huy động thành công khoản vay có đảm bảo trị giá 50 triệu USD, tương đương 1.200 tỷ đồng từ Quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds. Ngoài ra, tổ chức này cũng vay được 10 triệu USD, tương đương 240 tỷ đồng, từ Lendable.

Ngoài ra, một số ngân hàng trong nước mới đây cũng đã có các khoản huy động vốn quốc tế, trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thỏa thuận vay hợp vốn trị giá 500 triệu USD, tương đương gần 12,5 nghìn tỷ đồng từ 5 định chế tài chính lớn.

Trong một thương vụ khác cũng liên quan đến các tổ chức đầu tư nước ngoài, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) cũng đã cung ứng khoản vay trị giá 200 triệu USD đối với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính và giảm chênh lệch tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, đồng thời giải quyết các vấn đề khí hậu.