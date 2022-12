Thị trường tiền tệ tuần 12-16/12: Lãi suất vẫn là tâm điểm của tuần

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long Một trong những thông điệp trong tuần qua là việc NHNN đã có cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo NHNN, đến cuối tháng 11/2022, huy huy động vốn của ngành ngân hàng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt 718.905 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cuối năm 2021; dư nợ đạt 955.451 tỷ đồng, tăng 13,53% so với cuối 2021. Tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn luôn được các tổ chức tín dụng quan tâm đầu tư, với dư nợ đạt gần 540.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cuối năm 2021.