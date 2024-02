(TBTCO) - Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

TBTCVN trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn của Chủ tịch nước.

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước!

Mùa Xuân đã đến với mọi người, mọi nhà! Trong thời khắc chuyển giao đẹp đẽ và linh thiêng của trời đất, chúng ta thành kính tri ân công đức tổ tiên, các thế hệ cha anh đã bao đời dựng xây, dệt nên gấm vóc non sông, cho mùa Xuân độc lập, cho Nhân dân được sống tự do, ấm no, hạnh phúc, cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước hôm nay.

Trong không khí ấm cúng, thiêng liêng đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững!

Năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã khẳng định vị thế mới, tầm vóc mới của một Việt Nam kiên cường trong gian khó, luôn kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp, vì lợi ích của Nhân dân, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật; luôn là người bạn chân thành, đối tác tin cậy của các nước, được cộng đồng quốc tế trân trọng, đánh giá cao.

Giao thừa là thời điểm sâu lắng để chúng ta suy ngẫm về những điều đã qua, nghĩ về tương lai tươi sáng của mỗi người, mỗi gia đình và của dân tộc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo trong mỗi cá nhân, giải phóng các tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, để dân tộc ta vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Mùa Xuân mở ra bao ước mơ, khát vọng và những khởi đầu tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, giàu sức sống nhất. Trong không khí Xuân của đất trời và Xuân của lòng người hội tụ, giao hòa, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những nguồn năng lượng mới, dành cho nhau những mong ước chân thành, tốt đẹp, cùng chúc cho dân tộc trường tồn, cho đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc!

Chúc đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc!

Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Chào thân ái!