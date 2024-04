Thu ngân sách nhà nước quý I đạt gần 32% dự toán

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2024 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu quý I/2024, thu ngân sách ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% (so sánh với cùng kỳ năm 2023).

Thu nội địa tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, trong tổng số thu trên, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu nội địa quý I/2024 ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% (so với cùng kỳ năm 2023).

Nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7%.

Thu từ 3 khu vực kinh tế đạt khá so với dự toán Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so với dự toán, trong đó: Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2%. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%. Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%...

Theo Bộ Tài chính, số thu quý I đạt khá so dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh quý IV/2023 và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các đối tượng nộp theo quý, thuế thu nhập cá nhân... theo chế độ được kê khai nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I/2024.

Trong đó, riêng thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2024 đã thu (2/5 kỳ nộp thuế) đạt 45,5% dự toán, tăng 8,1%.

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán, trong đó: Thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%; thu từ xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%... Riêng các khoản thu từ nhà, đất và thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tiến độ thấp so dự toán (tương ứng ước đạt 17,6% và 14,4%), song vẫn tăng trưởng so cùng kỳ (tương ứng tăng 70,8% và 4,8%).

Thu nội địa quý I/2024 do ngành Thuế thực hiện ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh tư liệu

Ước tính có 29/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán. 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Số thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1%. Thu cân đối từ xuất nhập khẩu tháng 3 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2024 đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày 15/3/2024 của cả nước đạt 145,6 tỷ USD, tăng 18,2%. Trong đó, kim ngạch có thuế đạt 27,5 tỷ USD, tăng 13,1% (kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12%; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 25,9 tỷ USD, tăng 13,1%). Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng đóng góp số thu lớn cho ngân sách giảm mạnh. Điều này đã tác động làm giảm thu NSNN trong lĩnh vực này.

Chi từ dự phòng hơn 1.205 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 140,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi NSNN quý I đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3%, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 89,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán Quốc hội quyết định; tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%. Chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng 1.205,7 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc biên giới; kinh phí phòng, chống dịch và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh.

Nguồn: Bộ Tài chính Đồ họa: Văn Chung

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 12,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Về cân đối NSNN, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Về cơ bản, đã qua quý I của năm, tiến độ thu NSNN vẫn đảm bảo. Bộ Tài chính tiếp tục duy trì chính sách tài khóa mở rộng, linh hoạt, có hiệu quả. Theo chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực, trong năm 2024 dự kiến vẫn còn những rủi ro, bất định, do đó, cần tiếp tục duy trì chính sách tài khóa mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Đồng thời, chính sách tiền tệ cần điều hành chủ động, nới lỏng thận trọng, linh hoạt; nâng cao hơn nữa hiệu quả trong điều hành, phối hợp các chính sách kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô.