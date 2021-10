(TBTCO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ có tờ trình Quốc hội xem xét cơ chế, chính sách để xây dựng, phát triển TP. Cần Thơ trở thành động lực phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ theo hình thức trực tuyến.

Sáng 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ theo hình thức trực tuyến, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Cuộc tiếp xúc cử tri được kết nối điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 74 xã, phường, thị trấn; 9 quận, huyện và trụ sở Thành ủy TP. Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Cử tri TP. Cần Thơ bày tỏ vui mừng trước thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua; cho rằng, hiện nay dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, trong đó có Cần Thơ.

Kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nhất là sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp cả nước. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cử tri bày tỏ cảm kích trước hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước sâu sát cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn phòng, chống dịch; những chỉ đạo, chuyển hướng linh hoạt, hiệu quả các chiến thuật, chiến lược phòng, chống dịch; nỗ lực thực hiện chiến lược vaccine.

Cử tri tin tưởng và bày tỏ quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ về hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Bên cạnh đó, cử tri TP. Cần Thơ cũng phản ánh, kiến nghị, đề xuất lên các cấp chính quyền và Quốc hội nhiều vấn đề như tăng cường phân bổ và tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân TP. Cần Thơ; nới lỏng các quy định để việc lưu chuyển hàng hóa, di chuyển của người dân được thuận lợi hơn; tiếp tục có chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với những người mới từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông trở về quê đang được cách ly y tế; tiếp tục giảm giá điện, nước, thuế, phí, hỗ trợ vốn, giãn nợ cho người dân, doanh nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư để tạo việc làm cho lao động địa phương, tránh tập trung lên các thành phố lớn.

Cử tri TP. Cần Thơ cũng đề nghị Nhà nước có chính sách ổn định giá thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân; quản lý chặt chẽ giá kit test xét nghiệm COVID-19; cần có quy định ổn định chương trình, sách giáo khoa để tránh xáo trộn và khóa học sau có thể tận dụng được sách cũ do khóa trước để lại; đề nghị chuyển quản lý trung tâm y tế quận, huyện về UBND các quận, huyện quản lý để chủ động điều hành công tác phòng, chống dịch; quản lý chặt thông tin trên mạng xã hội, tránh tình trạng thông tin sai sự thật, gây nhiễu và hoang mang trong xã hội.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết.

Phát biểu với cử tri TP. Cần Thơ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của cử tri thành phố Cần Thơ trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo với cử tri về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ cho biết Kỳ họp thứ hai này, Quốc hội sẽ cho ý kiến, thông qua đối với 06 dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật với những quyết sách có ý nghĩa quan trọng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các quy định pháp luật liên quan để góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19.

Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua đối với Tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025. Thực hiện quyền giám sát tối cao, trong đó có hình thức chất vấn về nhiều vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cử tri trên nguyên tắc: nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền thì UBND TP. Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành giải quyết theo quy định; những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Về vấn đề vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng cho biết hiện nay nước ta đã nhập được gần 8,8 triệu liều và đã tiêm được hơn 5,7 triệu liều; Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục phân bổ về các tỉnh, thành phố để tiêm cho nhân dân, sớm tăng tỷ lệ phủ vaccine. Riêng TP. Cần Thơ đã được phân bổ gần 1 triệu liều vaccine.

Về vấn đề đảm bảo an sinh cho người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trở về quê, Thủ tướng cho biết Chính phủ liên tục có chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành và các cấp chính quyền cần phải tổ chức khoa học đưa, đón người dân chu đáo, thực hiện các biện pháp về y tế, đảm bảo về an sinh xã hội.

Về lưu thông, di chuyển của người dân, Chính phủ đã chỉ đạo đảm bảo giao thông thông suốt trên cơ sở quy định chung của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương. Những vấn đề này cũng đã được quy định trong hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Đối với vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược của Thành phố, Thủ tướng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, ngày 30/8/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tới đây, Chính phủ sẽ có tờ trình lên Quốc hội xem xét cơ chế, chính sách để xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ thực sự trở thành động lực phát triển cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ sẽ có cơ chế để đầu tư mạnh mẽ hơn, phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như người dân mong đợi.

Với tư cách là Đại biểu Quốc hội của TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ một số nội dung, vấn đề được cử tri quan tâm như: công tác phòng, chống dịch COVID-19; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022 của cả nước.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối năm 2021 là: Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể để tập trung ưu tiên phòng, chống dịch; Điều chỉnh linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa để vừa giữ vững được ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa góp phần kích thích tiêu dùng, đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Hoàn thành báo cáo cấp có thẩm quyền về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, kiểm soát giá cả thị trường; Thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực có hiệu quả cho người dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu vượt qua khó khăn, thách thức và phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng lưu thông hàng hóa cho sản xuất kinh doanh.

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ ưu tiên tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; Chú trọng chăm sóc sức khỏe đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, sớm đưa học sinh trở lại trường với những nơi kiểm soát được dịch bệnh và đảm bảo an toàn; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, triển khai quyết liệt ngoại giao vaccine; Tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp đối với Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ và mong muốn cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ quyết tâm, chung sức, đồng lòng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đưa TP. Cần Thơ vươn lên tương xứng với vị trí, tiềm năng, lợi thế và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn, trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh, Cần Thơ cần chủ động hơn, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động đổi mới, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể vượt trội, mau chóng phục hồi, phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội, một phần bù đắp những tháng đầu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Theo đó, quán triệt 6 nguyên tắc: Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo các cấp tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh; phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, vì dân; phải tỉnh táo, sáng suốt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả; việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cát cứ, không chia cắt; mau chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền Cần Thơ tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên hình thức hợp tác công tư (PPP) để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các vùng, địa phương trong khu vực.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; trong đó rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, quản trị xã hội. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và thiết kế công cụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát nguồn lực.

Xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, thế mạnh. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển, lớn mạnh và thành công của thành phố.

Để TP. Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á, cần sự vào cuộc, chung sức, đồng lòng và hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó cần có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng về chính sách, nguồn lực cho TP. Cần Thơ trong thời gian tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng đồng hành với Đoàn đại biểu Quốc hội, chính quyền, nhân dân TP. Cần Thơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trước mắt là việc chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thực hiện vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.