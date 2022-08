Thương mại khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu vượt trên 216 tỷ USD

Theo Bộ Công thương, tình hình hoạt động thương mại 7 tháng của năm 2022 khởi sắc sau dịch Covid-19, tính chung 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đã vượt 200 tỷ USD (đạt 216,35 tỷ USD) và tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu 7 tháng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước

Theo ghi nhận của Bộ Công thương, hoạt động thương mại của Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc sau dịch Covid-19. Tính chung 7 tháng của năm 2022, kim ngạch xuất khẩu (XK) đã vượt 200 tỷ USD (đạt 216,35 tỷ USD) và tăng tới 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp trong nước tăng cao (tăng 17%), cao hơn so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 15,78%).

Xuất khẩu 7 tháng tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Ảnh: Hải Anh

Các chuyên gia kinh tế cũng có chung nhận xét, kết quả XK của 7 tháng qua đã vượt 200 tỷ USD cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Về thị trường XK, Bộ Công thương cho hay, hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là điểm sáng trong tăng trưởng XK với kim ngạch ước tính đạt 66,7 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 30,8% tổng kim ngạch XK cả nước; tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 30,42 tỷ USD, tăng 6,5%; EU ước đạt 27,67 tỷ USD, tăng 21,1%; ASEAN ước đạt 20,38 tỷ USD, tăng 25,8%; Hàn Quốc ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 14,5%; Nhật Bản ước đạt 13,3 tỷ USD, tăng 12,2%.

Về XK các nhóm hàng, kim ngạch nhóm nông, lâm, thuỷ sản trong 7 tháng đạt 18,23 tỷ USD, tăng 15% (so với cùng kỳ năm trước), chiếm 8,4% tổng kim ngạch, trở thành điểm sáng trong XK chung của cả nước. Trong đó, XK thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, ước tính đạt 6,6 tỷ USD, tăng 33%, do các thị trường XK hiện đều có nhu cầu rất cao đối với thủy sản Việt Nam. XK cà phê đạt 2,58 tỷ USD, tăng 44,8% về trị giá và tăng 11,8% về lượng; XK gạo tăng tới 19,9% về lượng và tăng 8,5% về trị giá.

Báo cáo của Bộ Công thương ghi nhận, kim ngạch XK nhóm hàng công nghiệp chế biến trong 7 tháng tiếp tục đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của hoạt động XK với kim ngạch ước đạt 185,8 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 85,9% trong tổng kim ngạch chung. Đáng chú ý là kim ngạch XK nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 7 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đà tăng cao nhất trong các nhóm hàng, tăng 116,9%, trong đó xăng dầu, than đá và quặng, khoáng sản khác tăng cao do giá các mặt hàng này tăng cao (dầu thô tăng 57,4%; xăng dầu tăng 53%; quặng và khoáng sản khác tăng 13,2%).

Mặc dù XK hàng hóa của cả nước đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nhưng Bộ Công thương lưu ý, trong tháng 7 cùng với sự thuận lợi về tỷ giá (tỷ giá USD tăng mạnh trong khi các ngoại tệ khác như Euro, Yen Nhật lao dốc, tiền đồng ổn định đã tác động thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam), nhưng kim ngạch XK trong tháng 7 có sự sụt giảm so với tháng 6 chủ yếu do sự sụt giảm về kim ngạch của nhóm hàng nông lâm thủy sản và nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo...

Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu

Phân tích về cán cân thương mại, Bộ Công thương cho hay, 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 76,06 tỷ USD, tăng 13,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 139,5 tỷ USD, tăng 13,7%.

Thương mại khởi sắc sau dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu đã vượt 200 tỷ USD. Ảnh: CTV

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, chiếm gần 89% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng là nhóm hàng cần nhập khẩu (nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất trong nước) với kim ngạch đạt 191,6 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, nhập khẩu các nhóm hàng năng lượng tiếp tục tăng cao, một phần do sản lượng nhập khẩu tăng, một phần do nguồn cung khan hiếm nên giá nhập khẩu tăng. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu than đá tăng tới 122,8%, do nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện than; xăng dầu các loại tăng 125,7%; dầu thô tăng 31,2; khí đốt hoá lỏng tăng 43,3%...

Ngoài ra, nhập khẩu một số mặt hàng khác cũng tăng mạnh như: lúa mì tăng 22,8% (chủ yếu do sự tăng về giá); nguyên phụ liệu thuốc lá tăng 77,5%; hóa chất tăng 30,2%; cao su các loại tăng 27%; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 24,7%; phôi thép tăng 26%...

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu trong 7 tháng ước tính tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,5 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu rau quả tăng 27,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 38%; chế phẩm thực phẩm khác tăng 31,3%...

Về thị trường nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,45 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc đạt 37,28 tỷ USD, tăng 23,7%; ASEAN đạt 28,2 tỷ USD, tăng 13,6%; Nhật Bản đạt 13,99 tỷ USD, tăng 9,8%; EU đạt 9 tỷ USD, giảm 6,1 so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 ước xuất siêu 21 triệu USD. Tính chung 7 tháng, cán cân thương mại ước tính tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu khoảng 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD).