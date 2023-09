(TBTCO) - Trong bối cảnh số thu ngân sách suy giảm, các cơ quan tài chính trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung theo dõi sát tình hình thu - chi, đồng thời triển khai các giải pháp chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu, hạn chế nợ thuế mới nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023.

Vì sao nhiều khoản thu ngân sách sụt giảm?

Năm nay, TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 469.682 tỷ đồng, gồm thu nội địa (kể cả dầu thô) 323.575 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 145.800 tỷ đồng, thu từ viện trợ 307 tỷ đồng.

Kết quả sau 8 tháng đầu năm cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn thực hiện được 297.993 tỷ đồng, đạt 63,45% dự toán và giảm 6,76% (so với cùng kỳ năm 2022).

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Đây là mức đạt tỷ lệ dự toán thấp nhất trong 2 năm gần đây của TP. Hồ Chí Minh (8 tháng 2021 đạt 70,45% dự toán; 8 tháng năm 2022 thu đạt 82,68% dự toán), với nhiều chỉ tiêu thu chiếm tỷ trọng cao có số thu dưới 60% dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt yếu tố khách quan.

Trong khi đó, một số chỉ tiêu thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh đạt trên 70% dự toán nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân đạt 70,01% dự toán nhưng giảm 3,58%; dầu thô vượt 0,52% dự toán nhưng giảm 20,04%...

Cụ thể như thuế giá trị gia tăng chỉ đạt 53,46% dự toán và giảm 9,54%. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, tập trung vào các ngành như xây dựng, bất động sản, sản xuất...

Đồng thời, số thu còn chịu tác động bởi chính sách giảm 2% với một số ngành nghề theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội và gia hạn thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.

Kế đến, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 59,16% dự toán và giảm 11,83%. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng bia, rượu và ô tô đều giảm mạnh. Thuế bảo vệ môi trường đạt 34,75% dự toán và giảm 39,3%, do thực hiện Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội. Lệ phí trước bạ đạt 57,79% dự toán và giảm 29,7%, do tình hình khó khăn của thị trường bất động sản làm số lượng hồ sơ đăng ký giảm…

Tương tự, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 56,46% dự toán và giảm 12,98% do trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng có thuế giảm (như xăng dầu các loại giảm 8,3% trị giá, giảm thu 13,51%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 36,7% trị giá, giảm thu 37,36%; sắt thép các loại giảm 37,8% về trị giá, giảm thu 35,84%).

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản khó khăn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động khai thác nguồn thu còn nhiều dư địa

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về giải pháp ứng phó trước thực tế thu ngân sách nhà nước 8 tháng không đạt kết quả như mong muốn, lãnh đạo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho hay, để có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách thành phố, các cơ quan tài chính trên địa bàn sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thu - chi ngân sách.

Bên cạnh đó là triển khai các giải pháp chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu và hạn chế nợ thuế mới phát sinh; các giải pháp phòng - chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp…; kiểm soát chi theo đúng định mức và quy định.

Cụ thể là phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền quận, huyện và TP. Thủ Đức tham mưu xây dựng các chính sách triển khai nhằm phát huy nhanh, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15. Đồng thời, báo cáo Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn về quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; Nghị định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố.

Đặc biệt là tiếp tục rà soát, tăng cường khai thác nguồn thu từ đất để tạo nguồn lực tiếp tục bố trí chi đầu tư trên địa bàn; yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tạo động lực khơi thông, kích cầu, thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế đêm, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử; tiếp tục quản lý chặt chẽ việc triển khai hóa đơn điện tử. Trong khi đó, cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đẩy mạnh công tác rà soát phân loại nợ thuế, thực hiện các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế.