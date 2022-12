TP. Hồ Chí Minh: Hàng nghìn dự án phải đánh giá an toàn về công trình xây dựng

Trong những công trình phải rà soát đánh giá an toàn về công trình xây dựng có nhiều dự án bệnh viện, trường học, đặc biệt là những dự án chung cư thương mại như: dự án Đảo Kim Cương (TP. Thủ Đức) do Công ty cổ phần BĐS Bình Thiên An quản lý; dự án Jamila (TP. Thủ Đức) do Khang Điền làm chủ đầu tư; dự án Cantavil; Cantavil Primer (TP. Thủ Đức) do Công ty cổ phần PTN Daewon – Thủ Đức làm chủ đầu tư; dự án Cao ốc văn phòng và căn hộ 135 Tower (TP. Thủ Đức) do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư; Âu Cơ Tower (quận Tân Phú) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 577 làm chủ đầu tư; chung cư Saigonres Plaza (quận Bình Thạnh)….