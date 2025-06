TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Tại phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 5/2025 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2025 do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3/6 nhiều ý kiến nhận định, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả tích cực, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá.

Thu ngân sách hơn 245,7 nghìn tỷ đồng

Theo Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 113.364 tỷ đồng, nâng mức lũy kế 5 tháng lên 544.447 tỷ đồng, tăng 16,8% (so với cùng kỳ năm 2024). Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,4% so với tháng trước và tính chung 5 tháng đạt 20,36 tỷ USD, tăng 16,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 5,1% so với tháng trước và lũy kế 5 tháng tăng 8,2%; trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 8,2%.

Về đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP. Hồ Chí Minh thu hút được gần 1,8 tỷ USD, tăng 87,5%. Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt hơn 245.700 tỷ đồng, đạt 47,26% dự toán và tăng 4,38%.

Tuy nhiên, một số hạn chế là giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra; số lượng doanh nghiệp giải thể và doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ… Cụ thể, tính đến hết ngày 28/5, số liệu từ Kho bạc Nhà nước khu vực II cung cấp cho thấy, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân 8.710 tỷ đồng, đạt 10,2% tổng mức vốn đầu tư công năm 2025. Số doanh nghiệp thành lập mới là 13.894 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 79.625 tỷ đồng, giảm 31,4% về số lượng, giảm 54% về vốn; vốn đăng ký bổ sung là 234.131 tỷ đồng, tăng 89,7%. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 5 tháng đầu năm 2025 là 313.756 tỷ đồng, tăng 5,9%. Thống kê cho thấy, có 1.534 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 8,4%; đồng thời 20.382 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 6,7%; trong khi ở chiều ngược lại có 7.583 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tương đương so với cùng kỳ.

Ưu tiên giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để TP. Hồ Chí Minh đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm, bà Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, trong tháng 6/2025, địa phương sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị; trong đó, ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025; đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; cải cách hành chính mạnh mẽ, thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Đồng thời, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, truyền cảm hứng, tạo động lực, niềm tin, đồng thuận xã hội và khí thế mới cho phát triển; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại…