Tung chiêu hút khách gửi tiết kiệm: Chịu chơi như VPBank

(TBTCO) - Trong bối cảnh các ngân hàng đua nhau tung chiêu hút khách hàng gửi tiết kiệm, VPBank tỏ ra rất "chịu chơi" khi không chỉ tung ra mức lãi suất hấp dẫn mà còn kèm theo chương trình ưu đãi, tặng quà “khủng”.

VPBank luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Gửi tiết kiệm, được tặng tiền

Vừa đáo hạn lô trái phiếu 2 tỷ đồng, chị Lê Thị Dung (Hà Nội) băn khoăn tìm kênh đầu tư. Chứng khoán lao dốc, bất động sản đóng băng, chị Dung quyết định chuyển hướng sang gửi tiết kiệm bởi lãi suất tiết kiệm đang được các ngân hàng chào mời khá hấp dẫn. Tiêu chí lựa chọn ngân hàng của chị Dung là vừa có lãi suất cao và lại đảm bảo an toàn.

“Sau khi tham khảo, tôi quyết định gửi tiết kiệm tại VPBank vì lãi suất tương đối cạnh tranh, lên tới 8,9%/năm, lại vừa hay ngân hàng đang triển khai chương trình khuyến mại “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi”. Nếu tham gia chương trình này, tôi vừa được tặng tiền mặt vào tài khoản, lại có thêm cơ hội quay số trúng thưởng” - chị Dung phấn khởi nói.

Chị Dung cho biết, chương trình khuyến mại “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi” được VPBank triển khai từ nay đến 24/12/2022, nhằm tri ân các khách hàng chưa từng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Với tổng giá trị quà tặng lên tới 1,6 tỷ đồng, chương trình khuyến mại gồm hai hình thức giải thưởng: tặng thưởng trực tiếp tiền mặt vào tài khoản và tặng mã số quay thưởng.

Theo đó, khách hàng mở tiền gửi trực tuyến lần đầu tiên trên VPBank NEO, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với số tiền tối thiểu 5 triệu đồng, sẽ được tặng ngay tiền mặt vào tài khoản, với giá trị quà tặng cao nhất lên tới 300 nghìn đồng, tùy theo giá trị khoản tiền gửi.

Đối với hạng mục mã số quay thưởng sẽ có hai loại mã số, gồm mã số trúng thưởng trực tiếp nếu trùng với mã số may mắn của chương trình và mã số tham gia quay thưởng cuối chương trình. Các khách hàng gửi tiền trực tuyến hay tại quầy với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên đều có cơ hội trúng thưởng.

Cứ mỗi 2 tuần, VPBank sẽ xây dựng bộ 3 số may mắn theo chủ đề, tương ứng với 3 giải nhất – nhì – ba. Các sổ tiết kiệm có chữ số cuối trùng với các mã số may mắn của chương trình sẽ nhận được giải thưởng tương ứng. Cơ cấu giải thưởng gồm có 24 giải nhất trị giá 9.999.999đồng/giải, 180 giải nhì trị giá 666.666 đồng/giải và 1.900 giải ba trị giá 66.666 đồng/giải sẽ được trao cho các khách hàng may mắn.

Tung chiêu hút khách gửi tiết kiệm: Chịu chơi như VPBank

Đặc biệt, mỗi khách hàng gửi mới sổ tiết kiệm cũng sẽ được cấp 1 mã số may mắn duy nhất để tham gia hạng mục quay số trúng thưởng vào cuối chương trình. Ba giải thưởng lớn nhất là sổ tiết kiệm, trong đó, sổ giá trị cao nhất gần 300 triệu đồng sẽ được trao tới tay khách hàng may mắn nhất sau đợt quay số.

Nhiều giải pháp hút vốn, ngân hàng tăng tri ân giữ chân khách hàng

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi đang trong xu hướng tăng mạnh. Tuy vậy, thu hút khách hàng gửi tiền nhiều nhất vẫn là nhóm ngân hàng TMCP tư nhân, ví dụ như VPBank, do không chỉ áp dụng mức lãi suất tiền gửi rất hấp dẫn, khoảng 8,9%/năm, mà còn liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, khuyến mại, gia tăng lợi ích cho khách gửi tiền.

Trong đó, “chịu chơi” nhất chắc chắn là VPBank khi ngân hàng này liên tục tổ chức các hoạt động khuyến mại từ đầu năm tới nay. Có thể kể đến một số chương trình nổi bật như: chương trình khuyến mại Tết 2022; chương trình “Hè sang gửi tiền, nhận liền ưu đãi” chào hè 2022; khuyến mại mừng sinh nhật VPBank, và hiện là “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi” với hàng loạt quà tặng khủng…

Các chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các loại sản phẩm tiết kiệm đa dạng, “đo ni đóng giày” theo nhu cầu từng đối tượng khách hàng, chú trọng đến tính tiện lợi, mức độ an toàn, bảo mật của sản phẩm, cùng mức lãi suất tiết kiệm cạnh tranh bậc nhất trên thị trường đã giúp VPBank được nhiều khách hàng tin tưởng và đưa ngân hàng vào nhóm những nhà băng có tăng trưởng huy động vốn cao nhất thị trường.

Theo đại diện VPBank, trong 9 tháng đầu năm, huy động vốn của VPBank lần lượt tăng 8,4% và 11,9% với ngân hàng riêng lẻ và hợp nhất, cao hơn nhiều so với tăng trưởng huy động vốn toàn ngành (ở mức 4,04%).

“Cùng với lãi suất cạnh tranh, chương trình khuyến mại “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi” mà VPBank đang triển khai là món quà tri ân đặc biệt dành tặng khách hàng. Với nền tảng tài chính vững chắc, kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng và bền vững, VPBank ngày càng khẳng định vị thế, uy tín của một ngân hàng thương mại cổ phần top đầu. Dựa trên vị thế đó, VPBank sẽ liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và ra mắt các sản phẩm dịch vụ với tính năng hiện đại và ưu đãi vượt trội, mang lại tối đa tiện ích cho khách hàng” - đại diện ngân hàng chia sẻ./.