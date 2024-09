Tỷ giá hôm nay (10/9): Đồng USD tại ngân hàng thương mại và thị trường thế giới cùng quay đầu tăng

(TBTCO) - Sáng 10/9, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.177 – giảm 25 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,61 điểm, tăng 0,43% so với giao dịch ngày 9/9/2024.

Tỷ giá hôm nay (10/9): Đồng USD tăng tại các ngân hàng thương mại. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.335 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.335 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.335 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng tại các NHTM hiện ở mức. Cụ thể, Vietcombank có mức 24.470 - 24.840 VND/USD chiều mua vào - bán ra tăng 70 VND cả 2 chiều mua vào – bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.335 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.470 VND 24.840 VND Vietinbank 24.519 VND 24.859 VND BIDV 24.515 VND 24.855 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 25.456 VND – 28.135 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.570 VND 28.029 VND Vietinbank 26.830 VND 28.030 VND BIDV 26.801 VND 28.047 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 161 VND – 178 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167,04 VND 176,8 VND Vietinbank 168,43 VND 176,18 VND BIDV 168,76 VND 177,14 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.200 - 25.270 VND, tăng 50 VND ở chiều mua –bán so với ngày 9/9.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,61 điểm – tăng 0,43%.

Đồng USD đã tăng trở lại so với đồng Yên và các loại tiền tệ chính khác vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi giảm vào tuần trước, khi các nhà đầu tư hướng đến dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ vào tuần tới.

Đồng bạc xanh tăng lần đầu tiên sau 5 phiên so với đồng tiền Nhật Bản, trong khi tăng ngày thứ 2 liên tiếp so với đồng EUR.

Trong phiên giao dịch, đồng USD tăng 0,4%, đạt mức 142,84 Yên. Sự phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua giúp đem lại tâm lý lạc quan đối với đồng bạc xanh sau 1 tháng khó khăn cho đến nay. Vào tháng 9, đồng USD đã giảm 2,1%. Tuần trước, đồng USD đã giảm 2,7% so với đồng Yên Nhật.

So với đồng EUR, đồng USD tăng giá, trong khi đồng EUR giảm 0,4% xuống còn 1,1041 USD. Sự sụt giảm của đồng EUR đã đẩy chỉ số DXY, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính, tăng 0,4%, đạt mức 101,56./.