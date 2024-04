(TBTCO) - Sáng 17/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,141 VND/USD tăng 45 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 106,36 điểm –tăng 0,14% so với giao dịch ngày 16/4.

Tỷ giá USD hôm nay 17/4/2024: Đồng USD tiếp tục tăng cao vút. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,298 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,298 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,298 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,357 VND/Euro - 26,921 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng mạnh. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,978 và mức bán ra là 25,348, tăng 48 VND ở cả 2 chiều mua - bán. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 - 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,539 - 25,589 VND/USD tăng 20 VND ở chiều mua vào và 30 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 16/4.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,978 VND 25,300 VND Vietinbank 25,015 VND 25,348 VND BIDV 25,036 VND 25,346 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,070 VND 27,500 VND Vietinbank 26,023 VND 27,523 VND BIDV 26,247 VND 27,467 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 158.47 VND 167.73 VND Vietinbank 159.21 VND 168.91 VND BIDV 158.95 VND 167.42 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,36 điểm, tăng 0,14% so với giao dịch ngày 16/4.

Đồng USD đạt mức cao nhất trong 5 tháng so với đồng Euro trong phiên hôm nay sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể cần phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn vì lạm phát vẫn ở mức cao.

Đồng bạc xanh cũng đạt mức cao nhất so với đồng Yen Nhật kể từ năm 1990, khiến các nhà giao dịch cảnh giác về khả năng can thiệp của chính quyền Nhật Bản.

Đồng Euro tăng 0,08%, đạt mức 1,0631 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/11 là 1,06013 USD, sau những bình luận của Powell.

Đồng USD tăng 0,23%, đạt mức 154,62 Yen/USD và trước đó đạt mức cao nhất trong 34 năm là 154,79.

Đồng AUD giảm xuống mức 0,63895 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14/11/2023./.