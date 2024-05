Tỷ giá hôm nay (24/5): Đồng USD thế giới vượt lên mốc 105 điểm

(TBTCO) - Sáng 24/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,258 VND/USD – tăng 4VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,04 điểm – tăng 0,15% so với giao dịch ngày 23/5.

Tỷ giá USD hôm nay 24/5/2024: Đồng USD tăng vượt mốc 105 sau dữ liệu kinh tế của Mỹ. Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ hiện ở mức: 24,949 VND/Euro – 27,575 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay giảm nhẹ tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,220 và mức bán ra là 25,470 giảm 16 VND ở chiều mua vào và tăng 4 VND ở chiều bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng tại 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,716– 25,776 VND/USD tăng 86 VND ở chiều mua vào – và 76 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 23/5.

* Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25,220 VND 25,470 VND Vietinbank 25,257 VND 25,470 VND BIDV 25,275 VND 25,470 VND

* Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,891 VND 28,365 VND Vietinbank 27,109 VND 28,404 VND BIDV 27,049 VND 28,299 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 157.53 VND 166.73 VND Vietinbank 159.02 VND 166.97 VND BIDV 158.36 VND 166.78 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,04 điểm – tăng 0,15% so với giao dịch ngày 23/5.

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ đã tăng tốc, đạt mức cao nhất chỉ hơn 2 năm vào tháng 5, cho thấy sự tăng trưởng kinh tế trong quý II.

Đồng Euro đã giảm 0,2%, xuống mức 1,080525 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã tăng cao tới mức 1,0861 USD trước đó trong phiên, sau khi Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp sơ bộ đã vượt trên mức 50, đà tăng tháng thứ 3 liên tiếp, thậm chí cả ngành sản xuất đang gặp khó khăn cũng cho thấy sự phục hồi.

Dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi trong vài tháng qua đã giúp đồng Euro tăng giá trong tháng 4 và đầu tháng 5, đồng thời dữ liệu ngày 23/5 đã đẩy đồng tiền này quay trở lại mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 5 là 1,0895 USD.

Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm 0,2%, xuống còn 1,2689 USD so với đồng USD; đồng USD tăng hơn 0,1% so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 156,91 Yen, sau khi dữ liệu cho thấy hoạt động nhà máy của Nhật Bản bắt đầu mở rộng lần đầu tiên sau một năm vào tháng 5. Tuy nhiên, các khu vực doanh nghiệp ở Nhật Bản đang phải vật lộn với việc đồng Yen suy yếu./.