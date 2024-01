(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 31/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giảm 13 VND, hiện ở mức 24,023 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,19%, xuống mốc 103,42.

Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,174VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,757 VND/Euro - 27,363 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,205 và mức bán ra là 24,575, giảm 140 VND so với phiên giao dịch ngày 30/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,851- 25,050 VND/USD giảm 80 VND ở chiều mua và 149 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 30/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,305 VND 24,575 VND Vietinbank 24,185 VND 24,605 VND BIDV 24,245 VND 24,555 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,724 VND 27,136 VND Vietinbank 25,794 VND 27,084 VND BIDV 26,981 VND 27,118 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.63 VND 170.02 VND Vietinbank 161.08 VND 170.78 VND BIDV 161.66 VND 170.23 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD giảm so với đồng Euro và tăng so với đồng Yen Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy khu vực đồng Euro tránh được đợt suy thoái trong quý IV. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch ở mức tăng 0,13%, đạt mốc 1,08460 USD. Đồng Bảng Anh giảm 0,11% xuống mốc 1,26925 USD, trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh trong tuần này. Đồng USD tăng 0,09% so với đồng Yen Nhật, đạt mức 147,62/USD./.