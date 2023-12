(TBTCO) - Rạng sáng 6/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm 13 VND, hiện ở mức 23.926 VND/USD. Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 103,95, tăng 0,24% vào lúc 6h17 ngày 6/12 theo giờ Việt Nam.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.072 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.646 VND/Euro - 27.240 VND/Euro.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24.632 - 24.672 VND/USD, giảm 7 VND/USD chiều mua vào và giảm 27 VND/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,060 VND 24,430 VND Vietinbank 24,023 VND 24,483 VND BIDV 24,125 VND 24,425 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 25,618.47 VND 27,025.16 VND Vietinbank 25,349 VND 26,649 VND BIDV 25,812 VND 27,004 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 160.54 VND 169.94 VND Vietinbank 160.8 VND 170.5 VND BIDV 161.48 VND 169.96 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,24%, đạt mốc 103,95.

Đồng USD tiếp đà tăng bất chấp dữ liệu mới công bố cho thấy cơ hội việc làm ở Mỹ giảm trong tháng 10, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.

Đồng Euro chốt phiên giao dịch ở mức giảm 0,5% xuống 1,0782 USD.

Đồng Bảng Anh giảm 0,4%, hiện ở mức 1,258 USD, trong khi đồng Yen Nhật ổn định. Đồng AUD giảm 1,03% xuống 0,6545 USD, sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 12 năm là 4,35% vào hôm 5/12./.