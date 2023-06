Thị trường tiền tệ tuần 22 – 26/5:

(TBTCO) - Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thể hiện quan điểm trước Quốc hội về xử lý các ngân hàng yếu kém. Về thị trường chung, giá vàng thế giới đang có dấu hiệu phục hồi đã có những tác động tích cực với giá vàng trong nước, tuy nhiên, xu hướng giá vàng vẫn chưa rõ nét trước nhiều quan điểm dự báo khác nhau về giá vàng.

Tỷ giá chỉ tăng nhẹ, cán cân thương mại vẫn thặng dư

Tỷ giá tuần qua vẫn giữ nhịp ổn định với tỷ giá trung tâm do NHNN công bố chỉ tăng chút ít trong suốt tuần. Cụ thể mở đầu tuần, tỷ giá USD trung tâm hôm 29/5 chỉ chỉnh tăng nhẹ thêm 1 đồng mỗi USD so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 23.712 đồng/USD. Tiếp đó, tỷ giá trung tâm cũng chỉ tăng nhẹ 2 đồng trong phiên tiếp theo và giữ nguyên trong phiên ngày thứ tư (31/5). Trong 2 ngày cuối tuần, tỷ giá trung tâm tăng hôm thứ năm, nhưng sau đó lại quay đầu giảm vào thứ sáu cuối tuần, chốt ở mức 23.722 đồng/USD.

Tỷ giá ổn định, vàng tăng nhưng khó dự đoán xu hướng sắp tới. Ảnh: T.L

Trong khi đó tại ngân hàng thương mại, tỷ giá do Vietcombank niêm yết ghi nhận tăng nhẹ đầu tuần nhưng sau đó quay đầu giảm vào cuối tuần, chốt tuần ở mức 23.280/23.310/23.650 đồng/USD, đúng bằng tỷ giá do ngân hàng này công bố hôm cuối tuần.

Đồng USD có thể suy yếu trên thị trường quốc tế Trên thị trường quốc tế, một số dự đoán gần đây cho rằng đồng USD sẽ suy giảm giá trị. Động thái này có thể là yếu tố khiến các nhà đầu tư bán USD làm cho đồng tiền này giảm giá, từ đó khiến vàng có giá trị cao hơn trong sự so sánh với USD. Trong khi đó với tỷ giá trong nước, đồng USD nếu thực sự yếu hơn thì cũng sẽ là yếu tố giúp cho đồng tiền nội tệ vẫn tiếp tục vững giá.

Diễn biến xuất nhập khẩu tiếp tục thặng dư vẫn là tín hiệu cho thấy nguồn cung ngoại tệ vẫn rất dồi dào, hỗ trợ tốt cho tỷ giá. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước và giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cán cân thương mại tháng 5 tiếp tục xuất siêu 2,24 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD).

Đang quyết liệt thực hiện tái cơ cấu ngân hàng yếu kém

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém trong điều kiện bình thường đã rất khó, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn hiện nay thì nhiệm vụ tái cơ cấu lại càng khó hơn. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã họp với ngành ngân hàng và yêu cầu tiến hành quyết liệt các giải pháp để tái cơ cấu.

Bà Hồng cho biết, đến nay, các ngân hàng yếu kém đã trình xin chủ trương các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, NHNN cùng các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang thực hiện quyết liệt các bước trước khi phê duyệt Đề án chi tiết theo đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục dõi theo các diễn biến kinh tế quốc tế. Ảnh: T.L

Nhiều dự báo khác nhau về giá vàng

Giá vàng giảm đầu tuần, nhưng sau đó quay đầu tăng trở lại vào cuối tuần. Cụ thể trong phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC 9999 ghi nhận mức 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67,02 triệu đồng/lượng bán ra. Đến hôm thứ sáu cuối tuần ngày 2/6, giá vàng miếng có nhỉnh hơn thời điểm đầu tuần chút ít với 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại thị trường quốc tế, giá vàng tại thời điểm buổi chiều ngày thứ sáu ghi nhận ở mức 1.977 USD/ounce, thấp hơn chút ít so với phiên sáng, nhưng vẫn cao hơn khoảng 16 USD so với thời điểm đầu tuần.

Một số chuyên gia tài chính quốc tế cho biết, trong ngắn hạn, vàng có thể được giao dịch ở mức giá cao hơn, tiệm cận ngưỡng 1.980 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giá vàng xung quanh mức 1.950 USD/ounce, trong khi ở ngưỡng trên, vàng cũng có thể có cơ hội tăng trở lại mức 2.000 USD/ounce.

Hiện, các chuyên gia ở Phố Wall đang có nhiều quan điểm khác nhau về xu hướng giá vàng. Theo một khảo sát về quan điểm, 43% nhận định giá vàng sẽ tăng trong thời gian tiếp theo. Cũng tỷ lệ 43% cho rằng giá vàng sẽ giảm và chỉ có 14% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 762 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát của Kitco News, thì có 49% dự đoán giá vàng sẽ cao hơn, 36% ước tính giá giảm và 15% cho rằng giá sẽ đi ngang.