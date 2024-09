(TBTCO) - Sáng 2/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.224 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 101,75 điểm – tăng 0,02% so với phiên giao dịch ngày 1/9.

Tỷ giá USD hôm nay 2/9/2024: Đồng USD sẽ tiếp đà phục hồi trong tuần này? Ảnh tư liệu.

Diễn biến thị trường trong nước

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.385 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.385 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.385 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24.660 VND 25.030 VND Vietinbank 24.520 VND 25.020 VND BIDV 24.692 VND 25.032 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.499 VND – 28.183 VND.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 26.382 VND 28.327 VND Vietinbank 26.591 VND 28.091 VND BIDV 27.109 VND 28.367 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 159 VND – 176 VND.

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166,07 VND 175,91 VND Vietinbank 165,9 VND 175,6 VND BIDV 167,95 VND 176,22 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay điều chỉnh tăng ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.285 -25.345 VND, tăng 23 VND ở chiều mua và 49 VND chiều bán so với ngày 31/8.

Diễn biến thị trường thế giới

Chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 101,75 điểm – tăng 0,02%.

Chỉ số DXY đã phục hồi vào tuần trước sau khi giảm mạnh kể từ đầu tháng 8. Chỉ số này ban đầu chạm mức thấp là 100,51 và sau đó phục hồi tốt từ mức đó.

Chỉ số DXY có mức kháng cự ngay tại mốc 101,75. Nếu đà tăng hiện tại tiếp tụ được duy trì, thì việc phá vỡ trên mốc 101,75 có thể đưa chỉ số tăng lên vùng 102,5-102,7 trong tuần này. Nhưng nếu chỉ số DXY giảm từ đây, thì nó có thể giảm trở lại mốc 100,5 một lần nữa, thậm chí có thể giảm về vùng 100-99,5 trong tương lai.

Ở một diễn biến ngược lại, chỉ số EUR/USD đã giảm hơn 1% vào tuần trước. Đồng tiền này đã chạm mức cao là 1,1202 và sau đó giảm mạnh, phá vỡ dưới mức hỗ trợ trung gian là 1,11. Mức hỗ trợ hiện tại đối với chỉ số này là 1,1, có thể được kiểm tra trong tuần này. Một sự phục hồi từ mốc 1,1 có thể đưa đồng EUR tăng trở lại mức 1,11. Nhưng một sự phá vỡ dưới mốc 1,1 có thể kéo nó xuống vùng 1,093-1,09. Biến động giá quanh mốc 1,1 sẽ cần được theo dõi chặt chẽ trong tuần này./.