USD tăng và bối cảnh mới với tỷ giá trong nước

Chỉ số giá USD tháng 1/2024 đã tăng 3,69% so với cùng kỳ Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá USD tháng 1/2024 tăng 0,52% so với tháng 12/2023 và tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 2/2024, tỷ giá USD bán ra do Vietcombank niêm yết hôm 31/1 ghi nhận ở mức 24.595 đồng/USD, đến ngày 20/2 là 24.700 đồng/USD, theo đó tăng thêm khoảng 0,43%.