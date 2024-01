Ưu tiên nguồn tăng thu cho các dự án hạ tầng giao thông

ĐẠI BIỂU NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (ĐOÀN ĐẮK NÔNG) - PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT: Xác định rõ nguồn vốn của các dự án Góp ý về nguồn vốn hơn 63.000 tỷ đồng tăng thu của năm 2022, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cần làm rõ nội dung của 2 khoản. Thứ nhất là các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và được bố trí hơn 33.000 tỷ đồng. Thứ hai, đối với hơn 30.000 tỷ đồng còn lại cho các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Theo quy định của Luật Đầu tư công thì phải tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư, tuy nhiên trước hết phải xác định được nguồn vốn. Do đó, đại biểu đề nghị trong nghị quyết này nên quy định theo hướng cho phép Chính phủ sử dụng nguồn vốn hơn 30.000 tỷ đồng này để chuẩn bị hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường này và khi hoàn thiện thủ tục đầu tư này thì phải báo cáo để Quốc hội quyết định, trong trường hợp cấp bách giữa 2 kỳ họp thì báo cáo UBTVQH để UBTVQH xem xét, quyết định. ĐẠI BIỂU TÔ ÁI VANG (ĐOÀN SÓC TRĂNG): Tạo cơ hội cho Côn Đảo đột phá Theo đại biểu hiện nay, nguồn cấp điện cho Côn Đảo chỉ đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt, trong khi dân số cơ học của hòn đảo này đang tăng nhanh. Lượng du khách đến Côn Đảo đã vượt quy hoạch. Còn điện cho sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch gần như không đáp ứng, trong khi các nhà đầu tư đang mong chờ có điện để triển khai kế hoạch đầu tư. Vì vậy, việc cấp điện bằng lưới điện quốc gia sẽ đáp ứng mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn và giảm thiểu tác động môi trường sinh thái, bảo tồn di tích lịch sử, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đại biểu có 3 kiến nghị đến Chính phủ. Một là trong quá trình triển khai dự án cần lưu ý đến các vấn đề về luồng hàng hải và công tác quy hoạch cảng biển Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. Hai là dự án triển khai đúng quy định về đánh giá tác động môi trường. Ba là, xây dựng cơ chế, chính sách chặt chẽ để khuyến khích huyện Côn Đảo phát triển theo hướng kinh tế xanh. Dương An (ghi)