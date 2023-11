Ví điện tử VETC hạn chế tối đa việc dừng, đỗ xử lý sự cố tại các trạm thu phí

(TBTCO) - Ứng dụng ví điện tử VETC do Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) - đơn vị có thị phần lớn nhất trong lĩnh vực thu phí ETC tại Việt Nam, cung cấp theo giấy phép số 23/GP-NHNN ngày 27/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 26/10/2023, ví VETC chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên dưới hình thức ví điện tử dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC), bắt đầu hành trình chinh phục gần 3 triệu khách hàng hiện hữu trên toàn quốc. Tính đến 26/11/2023, tức tròn một tháng triển khai, các chủ phương tiện tham gia dịch vụ đã thực hiện gần 1 triệu lượt tải và có khoảng 250 nghìn lượt sử dụng ví thông qua thao tác nâng cấp đơn giản trên điện thoại thông minh.

Tài khoản giao thông VETC nâng cấp lên thành ví điện tử sẽ mang lại sự an tâm cho chủ phương tiện khi sử dụng dịch vụ ETC, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dừng. Khi tỷ lệ dán thẻ càng lớn, độ chính xác càng cao, tính ưu việt từ hệ thống ETC sẽ được minh chứng rõ rệt nhất, toàn bộ xe lưu thông qua trạm đều dán thẻ ETC sẽ bảo đảm sự đồng nhất; hạn chế được tối đa việc phải dừng đỗ xử lý sự cố tại các trạm thu phí; góp phần thực hiện tinh thần của Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cho phép chủ phương tiện sử dụng tài khoản thu phí không dừng để trả phí cho các dịch vụ khác như tại Singapore hay Hồng Kông…

Khách hàng trải nghiệm dịch vụ ví VETC.

Tại Việt Nam, tiềm năng của ngành ETC vẫn còn rất lớn. Việc triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không được Bộ GTVT đánh giá là bước đi quan trọng trong toàn bộ quá trình chuyển đổi cảng hàng không/sân bay hiện nay thành thông minh, và rộng hơn là tiến gần đến mục tiêu đô thị thông minh (thu phí cảng biển, bãi đỗ xe, phí đăng kiểm…).

Trong tương lai gần, người dùng ứng dụng VETC cũng có thể sớm sử dụng đầy đủ các dịch vụ thanh toán do VETC phát triển như: bảo hiểm xe, các dịch vụ thấu chi tài chính…

Đây cũng chính là tiền đề để VETC tiến dần đến các giai đoạn nâng cấp cao hơn của thu phí không dừng và tiến tới bỏ barie và bỏ trạm thu phí, chỉ có các thiết bị ETC treo trên giá long môn để xe qua tự do như tại Đài Loan và Singapore. Các chủ phương tiện có thể sử dụng phương thức trả sau, thanh toán online theo nhu cầu. Đây là giai đoạn được mong chờ nhất của cả cơ quan quản lý và người tham gia giao thông.

Với thế mạnh công nghệ, VETC tăng tốc triển khai dịch vụ thanh toán tới hàng triệu khách hàng, đặc biệt là những người dùng đang sử dụng dịch vụ thu phí không dừng. Khách hàng có thể linh động nạp/rút tiền từ tài khoản/thẻ ngân hàng, thanh toán cho các dịch vụ thu phí không dừng, thanh toán xăng dầu không tiền mặt, dịch vụ đổi E-Tag, thanh toán gói nhận thông báo xe qua trạm hàng tháng, chuyển tiền giữa các ví VETC…

Để thuận tiện cho việc duy trì số dư khi qua làn ETC, người dùng chỉ cần liên kết ngân hàng và nạp tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng vào ví. Bước đầu, ví VETC đang kết nối với 5 ngân hàng BIDV, Vietinbank, MBBank, Nam Á Bank, TPBank và thẻ ATM có đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến của hơn 30 ngân hàng thuộc hệ thống Napas. VETC đang trong quá trình hoàn tất kết nối với các ngân hàng tiếp theo như Vietcombank, Techcombank… để mở rộng dịch vụ.

Việc nâng cấp tài khoản giao thông thành ví điện tử không ảnh hưởng đến thẻ E-Tag đã dán ở xe, chủ phương tiện không cần phải dán lại thẻ khác mà chỉ cần thực hiện các bước xác nhận đồng ý và tiến hành định danh ngay trên ứng dụng VETC. Việc định danh sẽ giúp tăng tính an toàn, bảo mật cho tài khoản./.