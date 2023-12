(TBTCO) - Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon, khí mê tan của ngành Giao thông vận tải, Việt Nam đã chứng kiến sự bứt phá về việc sử dụng xe điện. Số xe đã tăng từ 138 chiếc vào năm 2019 lên hơn 28.000 xe điện và 3.557 xe hybrid vào tháng 9/2023, cùng với hơn 2 triệu xe máy điện.

Ngày 5/12 (giờ địa phương) tại Dubai, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức sự kiện bên lề Hội nghị COP28 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải đường bộ".

Tính đến tháng 9/2023, Việt Nam đã có hơn 2 triệu xe máy điện được sử dụng. Ảnh minh họa

Tại sự kiện, ông Trần Ánh Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GTVT) đã nêu bật những giải pháp chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang các phương tiện xanh thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực tư nhân, những đóng góp tích cực vào quá trình sản xuất xe điện, xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc và phát triển hệ sinh thái để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này.

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu về những nỗ lực, chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trong lĩnh vực xe điện, đánh dấu một bước nhảy vọt quan trọng hướng tới mục tiêu giảm phát thải trong giao thông vận tải và thúc đẩy phương tiện giao thông điện.

Ông Dương cho biết, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon, khí mê tan của ngành GTVT, Việt Nam đã chứng kiến sự bứt phá về việc sử dụng xe điện - tăng từ 138 chiếc vào năm 2019 lên hơn 28.000 xe điện và 3.557 xe hybrid vào tháng 9/2023, cùng với hơn 2 triệu xe máy điện.

Sau 1 năm thực hiện, Quyết định số 876/QĐ-TTg đã chứng tỏ là trụ cột quan trọng để phát triển hệ thống giao thông xanh, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp cùng với sự hỗ trợ quốc tế trong việc đẩy mạnh điện khí hóa các phương tiện vận tải đường bộ tại Việt Nam.

Thông tin tại sự kiện, ông Đào Xuân Lai - Trưởng phòng Biến đổi khí hậu, môi trường và năng lượng của UNDP tại Việt Nam cho biết, trong “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC) cập nhật, Việt Nam cam kết giảm 15,8% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực quốc gia và lên đến 43,5% với sự hỗ trợ của quốc tế vào năm 2030. Việc chuyển đổi trong ngành Giao thông đóng vai trò then chốt, góp phần đáng kể vào mục tiêu cắt giảm phát thải theo cam kết của Việt Nam.

Theo đó, ngành GTVT cần phải giảm 12% lượng phát thải bằng nguồn lực trong nước và 22% với sự hỗ trợ quốc tế so với kịch bản phát triển thông thường vào năm 2030. Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh đóng vai trò then chốt để thực hiện mục tiêu giảm phát thải và hướng tới đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của ngành Giao thông Việt Nam.

Ông cho biết, UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển giao thông bền vững và sử dụng xe điện tại Việt Nam. Hiện UNDP đang phối hợp cùng Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng sạc, giải pháp tái chế pin xe điện và đánh giá về việc làm xanh. Ở cấp thành phố, các sáng kiến của UNDP như cung cấp vay ưu đãi cho chuyển đổi sang xe điện và giới thiệu xe điện thu gom rác là minh chứng cho sự nỗ lực của UNDP nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam.