Vingroup lãi trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm của VIC, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 102.530 tỷ đồng, tăng 112% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin từ Vingroup cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 102.530 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 trong kỳ.

Doanh thu từ bất động sản đóng góp lớn vào lại lợi nhuận của Vingroup.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt. Đặc biệt, doanh thu mảng sản xuất trong 6 tháng đầu 2023 tăng 55,2% so với cùng kỳ 2022 nhờ doanh số xe điện trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh, gấp 5 lần so với cùng kỳ trong khi doanh thu xe xăng còn không đáng kể do đã ngừng sản xuất. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 607.981 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 31/3/2023.

Hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Space đã được Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ công bố hiệu lực vào ngày 28/7/2023 và VinFast dự kiến sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay theo đúng tiến độ đề ra.

Trong quý II/2023, Vingroup đã huy động và giải ngân hơn 22,4 nghìn tỷ đồng, bao gồm các khoản vay hợp vốn tổng cộng 430 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế, và thanh toán đúng hạn tổng cộng 20 nghìn tỷ các khoản nợ đến hạn trong kỳ.

Lĩnh vực công nghệ - công nghiệp một lần nữa ghi nhận nhiều bước tiến lớn. Sau khi công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp với Black Spade Acquisition Co. để thực hiện việc niêm yết tại Mỹ vào tháng 5 vừa qua, hồ sơ đăng ký theo mẫu F-4 của VinFast liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Space đã được Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ công bố hiệu lực vào ngày 28/7/2023 và VinFast dự kiến sẽ niêm yết vào tháng 8 năm nay theo đúng tiến độ đề ra.

Cũng trong tháng 7, VinFast đã chính thức khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ. Đây sẽ là cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên tại Bắc Carolina, đồng thời là dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang cho đến thời điểm hiện tại, đóng góp vào nguồn cung xe điện cho thị trường Bắc Mỹ, thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu.

Thực hiện chiến lược đa dạng hóa dải sản phẩm và nhắm đến nhiều phân khúc người dùng, VinFast lần đầu cho ra mắt dòng sản phẩm xe đạp trợ lực điện song song bổ sung phân khúc mini vào các dòng xe ô tô điện. Tại chuỗi triển lãm chuyên ngành về xe điện quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay “VinFast - Vì tương lai xanh”, VinFast đã mang đến cho công chúng “trọn bộ” hệ sinh thái xe điện của hãng, bao gồm xe buýt điện, xe máy điện, xe đạp điện và toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện, trải đủ các phân khúc từ mini car đến các phân khúc A-B-C-D-E với các mẫu xe tương ứng VF 3, VF 5 Plus, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9). Trong đó, mẫu xe VF 3, VF 6 và VF 7 lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng Việt Nam.

Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan, trong đó đóng góp lớn nhất từ Vincom Retail, trong quý II/2023, lĩnh vực này tiếp tục ghi nhận tăng trưởng vững chắc, song hành cùng sự phát triển trở lại của thị trường bán lẻ, với tổng doanh thu thuần hợp nhất tăng trưởng 17% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê trung tâm thương mại (TTTM) 6 tháng đầu 2023 đạt 76%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh việc khai thác hiệu quả các TTTM, cũng như kết quả của các hành động chiến lược trong hai năm vừa qua, mang lại cơ cấu chi phí tối ưu và bộ máy vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, đón đầu kỳ nghỉ hè, Vinpearl và VinWonders đã khéo léo kết hợp mô hình âm nhạc quốc tế đỉnh cao với hệ sinh thái du lịch hàng đầu và địa danh du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam. Trong kỳ, Vinpearl cùng VinWonders triển khai chuỗi lễ hội mùa hè 45 ngày Wonder Summer 2023 theo chủ đề đặc sắc tại Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An và Phú Quốc kéo dài từ ngày 1/6 - 31/7, với điểm nhấn là đại nhạc hội quốc tế quy mô hơn 8.000 nghìn khán giả cùng màn biểu diễn đến từ các ngôi sao hàng đầu thế giới như Charlie Puth và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Ở nhóm thiện nguyện xã hội, hai đơn vị Vinschool và VinUniversity lần lượt có nhiều thành tích nổi bật trong kỳ. Vinschool đã thực hiện cải tổ toàn diện toàn hệ thống trong tất cả các lĩnh vực, nâng cao chất lượng, đưa thêm hai cụm trường Vinschool Greenbay và Vinschool Thăng Long vượt qua vòng kiểm định của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS - The Council of International Schools), nâng tổng số cụm trường đạt chuẩn giám định CIS lên năm cụm. VinUniversity đã xuất sắc đã trở thành trường đại học đầu tiên của Việt Nam vinh dự dành được giải thưởng về phát triển bền vững ISCN Excellence Awards 2023 do mạng lưới ISCN (International Suistainable Campus Network) trao tặng với dự án “Sáng kiến phát triển và cung cấp các giải pháp y tế thông minh dễ tiếp cận trên quy mô toàn cầu”./.