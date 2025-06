Chứng khoán Vietcap (VCI) bị đình chỉ hoạt động lưu ký

(TBTCO) - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động lưu ký chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã ck: VCI) từ ngày 18/6 tới ngày 20/6.

Nguyên nhân là do Chứng khoán Vietcap đã có 2 lần trong tháng 6/2025 bị VSDC ra quyết định khiển trách do vi phạm quy định về hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán. Cụ thể, công ty này có tới 9 lần sửa lỗi sau giao dịch thực hiện trên sàn HOSE và 6 lần sửa lỗi trên sàn HNX trong tháng 5.

Ảnh minh họa

Theo quyết định nội dung đình chỉ bao gồm: “Đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, phong tỏa chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán, trừ trường hợp phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chuyển khoản chứng khoán lưu ký ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán gắn với quyền sở hữu, chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch.”

Theo báo cáo tài chính quý I/2025, VCI đạt doanh thu hoạt động gần 851 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 355 tỷ đồng, tăng 56% so với quý I/2024. Năm 2025, VIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 4.325 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2024. Lãi trước thuế mục tiêu 1.420 tỷ đồng, tăng 30%./.