(TBTCO) - Giải thưởng được trao tặng từ tổ chức thanh toán thẻ hàng đầu thế giới - VISA, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của ngân hàng SHB trong việc cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm thẻ tín dụng vượt trội tới khách hàng.

VISA vinh danh SHB là “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”

Vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng thường niên do VISA Việt Nam tổ chức tại Hội An với chủ đề “Elevate Boundless Experiences - Nâng tầm cho trải nghiệm không giới hạn”, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã vinh dự nhận được giải thưởng “New Superstar in Payment Volume Growth 2023” - “Ngôi sao tăng trưởng thẻ năm 2023”.

Là một trong những dòng thẻ tín dụng SHB được khách hàng yêu thích, tính đến hết tháng 10/2023, tổng số thẻ SHB Visa Platinum phát hành mới tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Không chỉ tăng trưởng mạnh về số lượng thẻ, doanh số giao dịch thẻ của SHB cũng tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Có được mức tăng ấn tượng này, SHB đã tập trung thiết kế mới các giá trị sử dụng vượt trội theo từng nhóm khách hàng, mở rộng hợp tác đối tác ưu đãi thanh toán, nâng cấp các trải nghiệm khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ và triển khai các chương trình khuyến mãi đặc sắc…

Đầu năm 2023, SHB đã chính thức ra mắt bộ đôi thẻ tín dụng SHB Visa Platinum và Visa Platinum Star. Với thông điệp “Kết nối đẳng cấp” và “Kết nối phong cách”, bộ đôi thẻ tín dụng của SHB dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp với những đặc quyền xứng tầm như: Dịch vụ Phòng chờ sân bay SHB First Club dát vàng được trang bị những tiện nghi và dịch vụ đẳng cấp bậc nhất, ưu đãi tích điểm đổi quà (Rewards) với tỷ lệ đổi vượt trội cùng nhiều ưu đãi thanh toán chuyên biệt từ các khách sạn, resort, nhà hàng, dịch vụ spa, chăm sóc sắc đẹp, các sân golf đẳng cấp thế giới cũng như bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá lên đến 40 tỷ đồng.

SHB luôn là một trong những ngân hàng tiên phong ra mắt các sản phẩm - dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu người dùng sâu sắc.

SHB Visa Platinum và Visa Platinum Star nằm trong chiến dịch định vị thương hiệu các dòng thẻ tín dụng quốc tế “Gia đình thẻ SHB - Kết nối tình thân”. Chiến dịch có sự đồng hành của các nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó tăng cường nhận diện sản phẩm trên thị trường và khẳng định nỗ lực cung ứng các sản phẩm thẻ tín dụng thiết thực dựa trên thấu hiểu người dùng của SHB.

Gia đình thẻ SHB gồm bốn dòng thẻ tín dụng Platinum, Cashback, FCB, Platinum Star tương ứng với người bố, người mẹ, con trai và con gái trong một gia đình, với các đặc quyền tinh tế, ưu đãi vượt trội, hướng đến các nhu cầu tiêu dùng đa dạng của từng thế hệ. Các sản phẩm thẻ này không những giúp chủ thẻ khám phá thêm những trải nghiệm khi thanh toán mà còn kết nối các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn.

“Việc liên tục cải tiến, đa dạng giải pháp thanh toán, tăng cường các phương thức bảo mật, tối ưu các ưu đãi cho khách hàng nhằm thúc đẩy chi tiêu của chủ thẻ là yếu tố dẫn tới những kết quả tích cực của SHB. Giải thưởng của VISA dành cho ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng thẻ là một minh chứng cho những nỗ lực và cố gắng của SHB trong thời gian qua” - đại diện lãnh đạo SHB chia sẻ tại sự kiện.

Trong những năm qua, SHB luôn là một trong những ngân hàng tiên phong ra mắt các sản phẩm - dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu người dùng sâu sắc. Khách hàng SHB được sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng và tính năng mới như: Quy trình mở thẻ nhanh chóng, giúp khách hàng có thể chi tiêu ngay chỉ sau vài phút đăng ký; thanh toán Samsung pay, thanh toán không tiếp xúc (contactless)…

Thẻ tín dụng SHB được xây dựng trên nền tảng công nghệ thẻ chip theo chuẩn quốc tế EMV Contactless, công nghệ xác thực thanh toán 3D Secure với độ bảo mật cao nhất hiện nay, hứa hẹn đem đến một công cụ thanh toán an toàn, ưu việt và nhanh chóng./.