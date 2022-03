Đại tướng và lạm phát Phiên chất vấn vừa diễn ra tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực sự giống như khúc hòa tấu của lòng dân, khi những vấn đề đang nóng nhất đều được đặt lên bàn nghị sự mà theo nhận xét của nhiều đại biểu Quốc hội là: “theo đúng ý dân”. Được mời phát biểu trong phiên chất vấn này, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có những phân tích ngắn gọn và khá sâu sắc về lạm phát. Lạm phát, lĩnh vực vốn dĩ tưởng như ít liên quan đến ngành Công an, nhưng lại được Đại tướng dành phần lớn thời gian phát biểu của mình để nói đến. Bởi, có lạm phát thì khó an dân, mà an dân lại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Và lúc này nói về lạm phát, cũng là thể hiện sự đồng cảm cao nhất với dân. “Năm 2021, chúng tôi thống kê có 22 loại hàng hóa chính, bao gồm rất nhiều những nguồn nguyên liệu tăng, nhiều mặt hàng tăng 50%, cà phê, nhôm, những thứ khác là những nguyên liệu. Đây cũng là mức tăng lớn nhất kể từ năm 1995 đến nay trên phạm vi toàn cầu. Từ đầu quý I/2021 đến nay, giá cả hàng hóa, dịch vụ toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng mạnh, nhất là những nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và nguồn nguyên liệu. Hiện nay kinh tế thế giới đang hội tụ đầy đủ những đặc điểm của một siêu chu kỳ hàng hóa thứ năm, đồng thời gắn với bốn đặc điểm khác so với những chu kỳ tăng giá trước đây.” - Bộ trưởng Công an nhận định. Theo Đại tướng: “Những vấn đề liên quan đến giá cả hàng hóa, dịch vụ toàn cầu có ảnh hưởng đến sản xuất của chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống, đến công ăn việc làm, thậm chí có thể gây những vấn đề bất ổn nói chung, nhất là ổn định xã hội”. Ông Tô Lâm đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam cơ bản ổn định trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Lạm phát, giá cả hàng hóa vẫn đang trong tầm kiểm soát và được các tổ chức kinh tế, tổ chức quốc tế đều dự báo lạm phát Việt Nam sẽ tăng cao hơn năm 2021, với chỉ số CPI năm nay có thể ở mức là 3,5 đến 3,9%, song vẫn thấp hơn mức lạm phát mục tiêu 4% đã đề ra.