(TBTCO) - Với tiềm lực cộng hưởng mạnh mẽ của hệ sinh thái tài chính, bất động sản và công nghiệp cùng với bề dày truyền thống của một công ty chứng khoán lâu đời, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) đang rất tự tin sẽ nhanh chóng bứt phá để vươn lên và trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong tương lai không xa.

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam, thành lập từ năm 2006 và đến nay đã hoạt động được 16 năm. Những năm đầu thành lập, sàn giao dịch chứng khoán An Bình là một trong những sàn giao dịch sôi động nhất, cung cấp nhiều hàng hóa chứng khoán phong phú, đội ngũ tư vấn khách hàng hùng hậu, nhờ đó đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, sau những giai đoạn thăng trầm của thị trường chứng khoán Việt nam, ABS dần dần lùi lại, giữ cho mình sự thận trọng, duy trì sự phát triển chậm nhưng chắc chắn và an toàn trong bối cảnh quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam còn khiêm tốn.

Năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam về quy mô khi giá trị giao dịch có phiên lên đến mức kỷ lục gần 60.000 tỷ đồng và bình quân 1 phiên đạt gần 30.000 tỷ đồng/phiên. Số lượng tài khoản mở mới năm 2021 đạt hơn 1,5 triệu tài khoản và tổng số tài khoản chứng khoán đạt hơn 4,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 4,4% dân số Việt Nam. Với quy mô thị trường mở rộng ấn tượng trong năm 2021 và sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư cá nhân, xu hướng coi chứng khoán là một kênh tích lũy gia sản đã dần hình thành và hứa hẹn về tiềm năng của ngành quản lý gia sản cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ABS đã mở ra nhiều chiến lược phát triển mới.

Cũng trong năm 2021, ABS đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và công bố mục tiêu chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình kinh doanh với tầm nhìn về tiềm năng phát triển của ngành quản lý gia sản và đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. ABS xác định chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và xoay quanh nhu cầu của khách hàng và những vấn đề của khách hàng chưa được giải quyết, từ đó xây dựng giải pháp và thiết kế hành trình đầu tư tốt nhất cho khách hàng. Giá trị mà ABS muốn đem đến cho khách hàng là một “trải nghiệm đầu tư trọn vẹn” mà khi đến với ABS khách hàng không chỉ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tích lũy, đầu tư mà còn được trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ theo cách hài lòng nhất.

Với tiềm lực cộng hưởng mạnh mẽ của hệ sinh thái tài chính, bất động sản và công nghiệp (gồm Tập đoàn bất động sản và công nghiệp Geleximco và Ngân hàng An Bình) cùng với bề dày truyền thống của một công ty chứng khoán lâu đời, ABS đang rất tự tin sẽ nhanh chóng bứt phá để vươn lên và trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trong tương lai không xa.

Hãy cùng chờ xem và hy vọng ABS sẽ sớm hiện thực hóa những chiến lược của mình để đem lại những giá trị khác biệt và giúp cho các nhà đầu tư thêm một địa chỉ tin cậy về đầu tư và tích lũy tài sản.