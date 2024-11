Áp thuế giá trị gia tăng phân bón 5%, nông dân được hưởng lợi!

(TBTCO) - Báo cáo an sinh xã hội thế giới 2024-2026 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, an sinh xã hội là ưu tiên của Việt Nam trong thời gian qua. Thống kê cho thấy, tỷ trọng chi ngân sách cho an sinh xã hội của Việt Nam đã tăng dần trong các năm qua, từ 2,85% GDP năm 2005 lên 4,14% GDP năm 2010 và 4,67% GDP năm 2011 và khoảng 6,7% GDP năm 2021 và khoảng 7% GDP năm 2023...