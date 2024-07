Bắc Ninh quyết tâm xóa bỏ tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê

(TBTCO) - Ngày 4/7, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị bàn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh.

Toàn cảnh hội nghị.

Làng nghề giấy Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh hiện có hơn 300 cơ sở sản xuất, chủ yếu sản xuất các loại giấy vệ sinh, giấy kraft, giấy vàng mã, trong đó có 228 hộ sản xuất, kinh doanh giấy xây dựng trong khu dân cư và sử dụng đất sai mục đích. Các cơ sở còn lại tập trung ở Cụm công nghiệp Phong Khê I và II.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nơi đây, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở có hành vi xả trộm nước thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu. Một số cơ sở sản xuất hơi thương phẩm chưa bảo đảm chất lượng khí thải theo quy định; tình trạng mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy còn diễn ra…

Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất gắn với các điều kiện về bảo vệ môi trường Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thành phố Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2022 - 2030. Theo đó, mục tiêu đến hết năm 2024 thành phố quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất gắn với các điều kiện về bảo vệ môi trường, đất đai; thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm các quy định về môi trường, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy...

Tại hội nghị do UBND thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức ngày 4/7, đại diện các sở, ngành, địa phương, khu phố trên địa bàn phường Phong Khê đã phân tích tình hình ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy Phong Khê, bàn phương hướng giải quyết triệt để tình trạng trên nhằm bảo đảm môi trường sống an toàn cho người dân; đồng thời tạo điều kiện an sinh xã hội, bảo đảm sản xuất kinh doanh, kế sinh nhai cho nhân dân trong vùng.

UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2022 - 2030; đồng thời tìm hiểu, giới thiệu địa điểm sản xuất kinh doanh mới cho các doanh nghiệp để sớm ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Hà, Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê cho biết: Trước đây, người dân làng nghề thường dùng nhiều vật liệu để đốt lò hơi trong quá trình làm giấy. Với hơn 300 cơ sở sản xuất giấy, có trên 300 ống khói xả ra ngoài môi trường. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đến nay các cơ sở sản xuất giấy sử dụng hơi thương phẩm trong quá trình sản xuất. Nhờ vậy, giảm được ô nhiễm khí thải làng nghề.

Song song với đó, tỉnh Bắc Ninh và các lực lượng chức năng quyết liệt trong quá trình xử lý các cơ sở vi phạm, năm 2022, vi phạm giảm xuống nhưng đến năm 2023 vi phạm có chiều hướng gia tăng. UBND phường Phong Khê cũng tích cực tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp sớm có lộ trình dừng sản xuất và di chuyển tới những nơi được UBND thành phố Bắc Ninh giới thiệu để ổn định sản xuất kinh doanh.

Nhấn mạnh cần có giải pháp quyết liệt, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường tại đây, chính quyền địa phương phải vào cuộc phân tích rõ cho người dân, doanh nghiệp hiểu, để từ đó có biện pháp giải quyết triệt để ô nhiễm chứ không thể vì 228 doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hơn 12.000 nhân khẩu đang sinh sống tại phường./.