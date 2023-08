Bảo hiểm BSH 3 năm liên tiếp có mặt trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín

(TBTCO) - Tháng 8/2023, Công ty Bảo hiểm BSH tiếp tục được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, do Vietnam Report phối hợp cùng Vietnamnet khảo sát, đánh giá và công bố.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Bảo hiểm BSH góp mặt trong danh sách này với sự tăng trưởng tích cực ở các tiêu chí gồm: đánh giá năng lực tài chính, đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá thông qua khảo sát khách hàng và các bên liên quan. Thứ hạng này là sự minh chứng cho những nỗ lực của Bảo hiểm BSH trong nhiều năm qua.

Những năm gần đây, Bảo hiểm BSH đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc về tầm vóc, vị thế, tiềm lực tài chính, uy tín thương hiệu. Trong vòng 3 năm (2019 – 2021), BSH đã tăng trưởng 8 bậc, hiện BSH nằm trong nhóm 10/32 các công ty có quy mô doanh thu cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Năm 2022, BSH cán mốc kinh doanh thu 3.000 tỷ đồng; thị phần doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới hiện đứng thứ 5 toàn thị trường.

Bảng xếp hạng Top 10 công ty uy tín được xây dựng dựa trên nghiên cứu, đánh giá khách quan và độc lập của Vietnam Report thông qua phương pháp Media Coding (mã hóa dữ liệu báo chí) trên truyền thông, kết hợp nghiên cứu chuyên sâu các ngành trọng điểm, có tiềm năng tăng trưởng cao, được thực hiện trong tháng 5 - 6/2023.

Ông Nguyễn Văn Trưởng - Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH đại diện nhận giải thưởng. Ảnh: Ban Tổ chức.

Giai đoạn đầu năm 2023, ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nhiều khó khăn về công tác triển khai. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.910,8 tỷ đồng, tăng trưởng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức, gặp rất nhiều trở ngại như ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế phục hồi sau Covid, sự chuyển dịch nhu cầu của khách hàng…, tuy nhiên, BSH vẫn quyết tâm “vượt khó” hoàn thành mục tiêu đã đề ra, hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập. 6 tháng đầu năm 2023, BSH ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc BSH đạt 1.497,6 tỷ đồng, tăng 3,7%% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ bồi thường ô tô giảm 3,54% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những nỗ lực kinh doanh hiệu quả, BSH chú trọng nâng cao dịch chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, tăng tính minh bạch về thông tin sản phẩm, nhanh chóng tiếp cận các phản hồi của khách hàng và rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường, từ đó xây dựng lòng tin cùng sự uy tín. Đặc biệt, với các tổn thất của nhóm sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (TNDS), thời gian gần đây BSH rất chú trọng công tác hỗ trợ người được bảo hiểm nhanh chóng nhận được đền bù.

Tháng 4/2023 vụ tai nạn ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 17 người bị thương tại đường Võ Chí Công - Hà Nội. Sau khi xác nhận thông tin người gây tai nạn đã tham gia bảo hiểm TNDS của BSH, đại diện Bảo hiểm BSH ngay sau đó đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn và chủ động hướng dẫn phối hợp với người được bảo hiểm hoàn tất hồ sơ tạm ứng bồi thường 250 triệu đồng, giúp nhanh chóng khắc phục các tổn thất phát sinh xảy đến với chủ xe và các nạn nhân.

Về phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm, đại diện BSH nhấn mạnh các mục tiêu trọng tâm như: đảm bảo tăng trưởng doanh thu gắn với hiệu quả kinh doanh; phát triển, nâng cao quy mô và hiệu quả của các kênh phân phối; tập trung phát triển sản phẩm; thúc đẩy các mô hình kinh doanh kỹ thuật số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá quy trình vận hành, tiếp cận và đồng hành với khách hàng trên mọi nền tảng./.