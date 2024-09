Bảo hiểm PTI tạm ứng bồi thường cho khách hàng trong vụ tai nạn sập cầu Phong Châu

(TBTCO) - Nhằm thể hiện trách nhiệm, đồng hành cùng khách hàng trước những thiệt hại do bão Yagi gây ra, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An cho thân nhân khách hàng N.Đ.T (tỉnh Phú Thọ) không may tử vong do đuối nước tại vùng ngập lụt - hậu quả sau cơn bão Yagi.