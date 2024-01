Bình Dương: Đặt mục tiêu xây thêm 10 ngàn căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Để đạt được mục tiêu đề ra, giải pháp về quỹ đất được đề án ưu tiên hàng đầu. Dự kiến sẽ có 34 khu vực do các doanh nghiệp nhà nước đang quản lý, 17 khu vực có sẵn quỹ đất của các nhà đầu tư, 20% quỹ đất đã có sẵn từ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị quy hoạch dành cho phát triển nhà ở xã hội. Cùng đó là quỹ đất chuyển đổi công năng trên các địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và thị xã Bến Cát để phát triển nhà ở xã hội…