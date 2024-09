Bức tranh thu ngân sách từ thuế, phí dần khởi sắc

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí nội địa ước đạt 860.346 tỷ đồng, bằng 79,3% so với dự toán. Có 17/20 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán ước đạt trên 70%; có 16/20 khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt, có 52/63 địa phương có số thu thuế phí tăng so với cùng kỳ. Nhìn vào kết quả đó cho thấy, kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục.

8 tháng, thu ngân sách đạt 77,2% dự toán

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết, tháng 8/2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 94.200 tỷ đồng, đạt 6,3% so với dự toán, bằng 109,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 10,9% so với dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 89.200 tỷ đồng, bằng 6,2% so với dự toán, bằng 110,6% so với cùng kỳ.

Thu thuế, phí nội địa ước đạt 70.700 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 108,4% so với cùng kỳ.

Ngành Thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn. Ảnh: TN

Lũy kế 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.146.828 tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,9% so với cùng kỳ, nếu loại trừ chính sách thì tăng 10,2% so cùng kỳ.

Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 39.364 tỷ đồng, bằng 85,6% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước đạt 1.107.464 tỷ đồng, bằng 76,9% so với dự toán, bằng 118,8% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố chính sách thì tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Thu thuế, phí nội địa ước đạt 860.346 tỷ đồng, bằng 79,3% so với dự toán, nếu loại trừ yếu tố chính sách thì tăng 5,4% so cùng kỳ.

Thống kê kết quả thu ngân sách nhà nước theo khoản thu, sắc thuế cho thấy, 8 tháng đầu năm 2024, có 17/20 khoản thu, sắc thuế có tỷ lệ thực hiện dự toán ước đạt trên 70%.

Năm 2024, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 1.486.413 tỷ đồng. Trong đó: Thu dầu thô 46.000 tỷ đồng; thu nội địa là 1.440.413 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chênh lệch, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (thu thuế, phí nội địa) là 1.085.241 tỷ đồng.

Trong đó một số khoản lớn như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 72,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73,4%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 81,4%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 81,3%; thu phí - lệ phí đạt 80,7%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 108,9%; thu từ hoạt động xổ số đạt 82,1%; thu khác ngân sách đạt 94,1%; thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước đạt 229%; thu từ nhà cung cấp nước ngoài đạt 112,2%.

Còn 3/20 khoản thu đạt dưới 70%, trong đó: thu tiền sử dụng đất đạt 56,1%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 63,8%; thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 66,2%.

Theo so sánh của Tổng cục Thuế, có 16/20 khoản thu, sắc thuế có tăng trưởng so với cùng kỳ; có 4/20 khoản thu, sắc thuế giảm so với cùng kỳ.

52/63 địa phương có số thu thuế, phí tăng

Thống kê kết quả thu theo địa phương cho thấy, về tổng thu, có 25/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán cao hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành (đạt 77,2%).

Trong 14 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán đạt trên 85%, có nhiều địa phương đã "cán đích", như: Thanh Hóa đạt 107,7%; Nam Định đạt 107,1%; Hà Tĩnh đạt 106,6%; Hòa Bình đạt 105,2%. Một số địa phương số thu đạt hơn 90%, như: Hải Phòng đạt 97,6%; Đà Nẵng đạt 97,1%; Hải Dương đạt 96,7%; Nghệ An đạt 96,6%; Tiền Giang đạt 91,6%.

Công chức thuế Cục Thuế Yên Bái hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, còn 38/63 địa phương có tỷ lệ thực hiện dự toán thấp hơn tỷ lệ chung toàn ngành, trong đó 7 địa phương có tỷ lệ thấp dưới 60% dự toán.

Thống kê số thu thuế phí, có 22/63 địa phương có tỷ lệ thu thuế phí so với dự toán cao hơn tỷ lệ thực hiện chung toàn ngành đạt 79,3%. Trong đó, có 13 đơn vị có tỷ lệ thực hiện trên 85% là: Hưng Yên đạt 146,3%; Đà Nẵng đạt 103,9%; Hà Tĩnh đạt 103,5%; Thanh Hóa đạt 99,8%; Hải Phòng đạt 97,3%; Bắc Giang đạt 96,8%; Nam Định đạt 96,7%); Tiền Giang đạt 95,7%; Lạng Sơn đạt 91,3%; Khánh Hòa đạt 90,1%; Cao Bằng đạt 89,5%; Hải Dương đạt 88,5%; Phú Thọ đạt 88%.

Có 41/23 địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp hơn so với tỷ lệ chung toàn ngành, trong đó có 9 đơn vị có tỷ lệ thực hiện dưới 65%.

Có 52/63 địa phương có số thu thuế phí tăng so với cùng kỳ; 11/63 địa phương có số thu thuế phí giảm so cùng kỳ.

Để hoàn thành dự toán được giao, toàn ngành Thuế tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, huy động kịp thời nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Nhìn vào kết quả thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2024 cho thấy, kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục. Tuy nhiên, vẫn còn có những địa phương và khoản thu có tiến độ thực hiện dự toán thấp, tập trung tại những nguồn thu từ đất đai, thu từ sản xuất, lắp ráp ô tô, thu từ các công ty nhiệt điện than, thủy điện,...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đấu giá đất chưa được triển khai kịp thời nên có 37/63 địa phương tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Ngoài ra, ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, trong đó có 3 địa phương có nguồn thu từ ô tô chiếm tỷ trọng lớn trên tổng thu như: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Nam tiến độ thực hiện dự toán còn chậm (mới đạt dưới 65% dự toán); các địa phương bị ảnh hưởng từ nguồn thu sản xuất nhiệt điện không phát sinh hoặc nguồn thu từ thủy điện phát sinh rất thấp./.