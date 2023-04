Các bệnh viện rà soát việc kêu gọi quyên góp từ thiện để ngăn chặn hành vi trục lợi

(TBTCO) - Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới năm 2023, với chủ đề "Health for all - Sức khỏe cho mọi người".