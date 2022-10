(TBTCO) - Các tỉnh, thành phố phía Nam đang bước vào cao điểm mùa mưa lũ. Nhiệm vụ bảo quản an toàn tuyệt đối các mặt hàng dự trữ quốc gia đang được các cục dự trữ nhà nước khu vực ưu tiên hàng đầu. Các phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo kỹ thuật kho bãi, phòng chống mưa lũ... được triển khai, với mục tiêu là tuyệt đối đảm bảo an toàn, chất lượng hàng dự trữ.

Chủ động ứng phó gắn với phong trào thi đua

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Nam Bộ có trụ sở chính đặt tại TP. Cần Thơ, đảm nhiệm địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm: TP. Cần Thơ và các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Khoa – Cục trưởng Cục DTNN Khu vực Tây Nam Bộ cho biết, bước vào cao điểm mùa mưa, đơn vị luôn sẵn sàng công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh bảo vệ, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó đối với những đợt triều cường dâng cao, đảm bảo an toàn cho hàng hóa, tài sản và con người.

Hàng năm, trước khi nhập hàng dự trữ quốc gia (DTQG), đơn vị triển khai định kỳ việc phổ biến và tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên và thủ kho để nắm chắc các quy định, quy trình, quy chuẩn của ngành, đảm bảo hàng hóa khi nhập vào kho DTQG phải tốt về chất lượng. Đồng thời, cục chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các công cụ phục vụ cho công tác nhập hàng và kiểm tra chất lượng, sắp xếp lô hàng chắc chắn theo đúng quy định, đảm bảo về mỹ quan.

Kho gạo dự trữ được bảo quản bằng khí nitơ. Ảnh: Gia Cư

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng cho biết, công tác bảo quản tại đơn vị luôn tuân thủ theo đúng quy trình quy phạm, chế độ bảo quản hàng DTQG; theo đó, hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý đều có ghi chép cụ thể về tình hình diễn biến của từng lô hàng, mặt hàng vật tư thiết bị. Hàng DTQG được bảo quản an toàn và đơn vị luôn chủ động, sẵn sàng xuất cấp hàng DTQG đảm bảo về chất lượng và số lượng cho các địa phương khi có quyết định xuất cấp của cấp có thẩm quyền.

Tại Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh, Cục trưởng Nguyễn Minh Trí cho biết, thời gian qua đơn vị luôn xác định quản lý chất lượng hàng DTQG là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với các phong trào thi đua. Ngay từ đầu năm, cục đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị (bao gồm chính quyền, đoàn thể) trong cục; đồng thời phát động phong trào thi đua với nội dung, chủ đề: “Tập thể cán bộ công chức đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022”. Trong đó, trọng tâm là các phong trào thi đua vùng kho an toàn xanh, sạch đẹp; đảm bảo an toàn trước khi hàng nhập kho; đảm bảo an toàn lô gạo được bảo quản bằng khí nitơ…

Ông Nguyễn Minh Trí cũng cho biết, năm 2022, sau khi thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhập kho 10.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Tổng cục DTNN giao, Phòng Kỹ thuật bảo quản đã tham mưu cho ban lãnh đạo cục tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật bảo quản cho đội ngũ cán bộ công chức được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý chất lượng hàng hóa DTQG tại Chi cục DTNN Long An và Chi cục DTNN Đồng Nai. Số lượng gạo trước khi nhập kho đều được kiểm tra theo quy định của Nhà nước. Do đó, công tác bảo quản hàng DTQG từ khi nhập kho đến thời điểm này được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tăng cường ứng trực, xử lý tình huống

Tại khu vực Tây Nguyên, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên Lưu Văn Quân cho biết, thời gian qua, sau khi nhập kho hơn 6 nghìn tấn gạo và một số mặt hàng dự trữ khác, tại 2 chi cục DTNN 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, toàn thể cán bộ quản lý, kỹ thuật, bảo vệ đã được tổ chức diễn tập, tập huấn các thao tác kỹ thuật, xử lý các tình huống phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, giông lốc, đảm bảo kho bãi an toàn.

Mới đây, ngay sau khi có thông tin bão số 4 xuất hiện và có khả năng ảnh hưởng lớn tại địa bàn, lãnh đạo đơn vị đã phát hành ngay văn bản chỉ đạo, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó đến các chi cục trực thuộc, yêu cầu tập trung tối đa lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó khi cơn bão đổ bộ. Đồng thời, đơn vị phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra; tập trung bảo quản kho bãi, tuyệt đối không để hàng dự trữ bị ảnh hưởng bởi giông, lốc, thấm mưa… Đơn vị cũng kịp thời cử các cán bộ lãnh đạo, quản lý xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo, xử lý tình huống khi có phát sinh tại 2 chi cục.

Tăng cường kiểm tra thực tế tại cơ sở Thông tin từ các cục dự trữ nhà nước trong khu vực, thời kỳ cao điểm mùa mưa lũ, ban lãnh đạo các đơn vị thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, rà soát lại các phương tiện phòng chống lụt bão. Thời điểm này, tất cả hàng hóa, vật tư, lương thực, tài sản, kho tàng, con người đều an toàn không có bất cứ sự cố nào xảy ra.

Tại Cục DTNN khu vực Cửu Long, Cục trưởng Lê Minh Hồng cho biết, để đảm bảo an toàn số lượng, chất lượng hàng hóa DTQG trong mùa mưa bão, đơn vị đã chủ động bố trí đầy đủ cán bộ, công chức thường trực tại văn phòng cơ quan, các chi cục, các điểm kho đảm bảo trực 24/24 giờ trong tất cả các ngày nghỉ, lễ, bảo vệ an toàn cơ quan, cơ sở vật chất, kho tàng, hàng hóa DTQG. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng dân phòng… để bảo vệ an toàn cơ quan, kho tàng, hàng hóa.

Trước khi bước vào mùa mưa, các tổ đội đều đã xây dựng kế hoạch, lên phương án triển khai phòng chống tốc mái kho, chuẩn bị một lượng lớn bao cát để dằn trên mái kho, xây tường bao quanh kho nhằm đảm bảo nước không rò rỉ vào kho; tăng cường công tác phòng chống chim, chuột và các loại côn trùng, sinh vật gây hại, theo đúng quy định.