Xây dựng phong trào thi đua thiết thực, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ

Tăng cường quản lý chặt chẽ hàng dự trữ quốc gia Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X tiếp tục duy trì phát triển phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu hành động xuyên suốt là “Đoàn kết, kỷ cương trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp”. Theo đó, đơn vị tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được giao hàng năm. Cụ thể: hoàn thành 100% kế hoạch về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch được giao đảm bảo tiến độ với chất lượng và hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt công tác xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ, bảo đảm số lượng, chất lượng trong thời gian nhanh nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất, hiệu quả cao nhất. Quản lý an toàn, bảo đảm chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia, thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thực hiện nghiêm quy trình bảo quản theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng dự trữ quốc gia; tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn hàng hóa dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương “tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm để từng bước bộ máy lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì thường xuyên các phong trào thi đua mang tính truyền thống của ngành, của đơn vị như: Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bảo quản hàng dự trữ”; phong trào xây dựng vùng kho “An toàn, xanh, sạch, đẹp”; phong trào “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; tổ chức quản lý, bảo quản, bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia được giao, đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống theo yêu cầu đột xuất của cấp trên.