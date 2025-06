Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: Mục tiêu hoàn thành trước hạn kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực II đã nhập hơn 17.127 tấn gạo vào các kho dự trữ quốc gia trên địa bàn 6 tỉnh Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, đạt 81,56 % chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước hạn 15 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II kiểm tra công tác nhập gạo tại Điểm kho Dự trữ Long An.

Triển khai đấu thầu mua gạo đúng quy trình, quy định

Thông tin về quá trình đấu thầu mua gạo, ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II cho biết, theo Quyết định số 59/QĐ-DTNN ngày 12/3/2025 của Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về lương thực năm 2025, đơn vị được giao nhiệm vụ mua nhập kho 21.000 tấn gạo loại 15% tấm vụ Đông Xuân 2025.

Ngay sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của Cục DTNN, đơn vị đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia đảm bảo chặt chẽ và công khai minh bạch, đúng quy trình theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với 19 gói thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Chi cục DTNN khu vực II đã giao cán bộ tiến hành nghiên cứu khảo sát thị trường về khả năng đáp ứng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao cả về số lượng, chất lượng gạo nhập kho dự trữ quốc gia và đúng thời gian quy định; xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạo trình Cục DTNN xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Việc phân chia 19 gói thầu được nêu rõ cơ sở, lý do phân chia đảm bảo phù hợp với hiện trạng kho bảo quản lương thực, điều kiện thực tế của đơn vị, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm và quy mô gói thầu đã tổ chức đấu thầu mua gạo trong những năm qua.

Đến ngày 17/4/2025, cùng với các chi cục DTNN khu vực, đơn vị tiến hành mở thầu. Kết quả, đơn vị đã đấu thầu thành công 18/19 gói thầu gói thầu, số lượng 19.800 tấn gạo có giá dự thầu thấp hơn dự toán gói thầu được duyệt và đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đạt tỷ lệ 94,28% kế hoạch được Cục giao.

Đối với 1 gói thầu (gói thầu số 17), số lượng 1.200 tấn gạo đấu thầu không thành công (do giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) đơn vị triển khai quy trình lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 373/QĐ-DTNN ngày 19/5/2025 của Cục trưởng Cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 11.640 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2025 (đợt 2). Đơn vị đã ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu ngày 28/5/2025.

Đôn đốc nhà thầu hoàn thành hợp đồng trước hạn

Theo Chi cục trưởng Nguyễn Minh Trí, sau khi hoàn tất các thủ tục về đấu thầu đối với 18 gói thầu đấu thầu thành công, đơn vị đã ký ban hành các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng và thực hiện hoàn thành ký kết các hợp đồng mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia với các đơn vị trúng thầu ngày 29/4/2025. Đơn vị cũng thường xuyên liên hệ, đôn đốc nhà thầu chuẩn bị hàng, phương tiện vận chuyển.

Đấu thầu mua và nhập kho gạo dự trữ quốc gia thuận lợi hơn Ông Nguyễn Minh Trí - Chi cục trưởng Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II chia sẻ, công tác đấu thầu mua và nhập kho gạo dự trữ quốc gia năm 2025 thuận lợi hơn so với những năm gần đây. Cục Dự trữ Nhà nước triển khai kế hoạch mua lương thực sớm, thời gian nhập kho đúng vụ mùa vụ Đông Xuân nên việc đấu thầu mua gạo đạt kết quả cao hơn.

Thực hiện mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 tại điểm kho dự trữ Bến Cát, đơn vị đã thực hiện hoàn thành ký kết hợp đồng mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia với đơn vị cung cấp ngày 28/5/2025.

Song song với việc triển khai nhiệm vụ đấu thầu mua gạo qua mạng, đơn vị đã chỉ đạo các phòng, ban, và các điểm kho dự trữ (Long An, Trâm Vàng, Đồng Nai, Dĩ An, Bến Cát) chuẩn bị nhân lực, kho tàng, công cụ, dụng cụ, phương tiện (cân bàn, băng tải, xiên lấy mẫu, mát hàn nhựa, máy may bao, máy đo độ ẩm, cân phân tích, tủ sấy, máy đo nồng độ khí nitơ, sổ cân hàng, hồ sơ sổ sách cần thiết...); chuẩn bị chu đáo các phương án cụ thể để sẵn sàng đối phó với thời tiết mưa, bão xảy ra nhằm kịp thời nhập gạo vào kho đảm bảo tiến độ và yêu cầu quy định.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, cùng với việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhịp nhàng, đồng bộ từ các khâu trong quá trình lựa chọn nhà thầu đến các khâu trong quy trình nhập hàng, quản lý chất lượng gạo trong quá trình nhập kho, đối với 18 gói thầu đấu thầu thành công thì theo hợp đồng thời gian hoàn thành 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (đến hết ngày 30/6/2025). Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế, đơn vị đã đôn đốc, động viên nhà thầu có kế hoạch hoàn thành nhập kho gạo dự trữ quốc gia trước ngày 10/6/2025. Đối với gói thầu (1.200 tấn) thực hiện lựa chọn nhà thầu lại, đơn vị dự kiến hoàn thành gạo nhập kho dự trữ quốc gia trước 15/6/2025.

Theo số liệu thống kê, đến 4/6/2025, Chi cục DTNN khu vực II đã nhập được 17.127 tấn, đạt 81,56 % kế hoạch Cục giao. Trong đó, 4/5 điểm kho đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đơn cử như Điểm kho dự trữ Trâm Vàng được giao kế hoạch nhập kho 800 tấn (1 gói thầu), đến hết ngày 27/5/2025 đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Hay như Điểm kho dự trữ Đồng Nai được giao kế hoạch nhập kho 3.200 tấn (3 gói thầu); đến hết ngày 30/5/2025 đơn vị đã nhập đủ số gạo, đạt 100% kế hoạch.

Theo ông Hoàng Trọng Nghĩa - Trưởng điểm kho dự trữ Long An, đơn vị được giao kế hoạch nhập kho 7.600 tấn (7 gói thầu) đến hết ngày 04/6/2025 đơn vị đã nhập tổng số 4.700 tấn gạo. Dự kiến hoàn thành công tác nhập kho gạo dự trữ quốc gia ngày 10/6/2025...