(TBTCO) - Giữa tháng 3/2024, Học viện Ngân hàng Hồng Kông sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến “Giải pháp an ninh mạng 2024” và mời các tổ chức hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tham dự miễn phí.

Hội thảo nhằm giúp các tổ chức tài chính nắm bắt được các giải pháp quản trị an ninh mạng thông qua trí tuệ nhân tạo, cũng như tiếp cận các giải pháp xây dựng chiến lược tốt trong phòng, chống gian lận công nghệ số.

Các ngân hàng Việt Nam được mời dự hội thảo quốc tế giải pháp an ninh mạng. Ảnh: T.L

Thành phần tham dự là các cán bộ khối công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, ngân hàng số, an toàn an ninh mạng.

Thời gian qua, an ninh an toàn trong lĩnh vực ngân hàng đang là vấn đề các ngân hàng Việt Nam quan tâm. Theo đó, vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có buổi làm việc với Bộ Công an về vấn đề này.

Do đó, các đơn vị trong ngành Ngân hàng được khuyến cáo ngoài việc tăng cường trang thiết bị, phần mềm và nhân lực bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Công an để có kế hoạch phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Các ngân hàng cũng phải thường xuyên xây dựng kịch bản và triển khai diễn tập phòng, chống với các hình thức tấn công của loại hình tội phạm này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, hoạt động liên tục của ngành Ngân hàng…/.