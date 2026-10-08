Đầu tư

Cần 24.830 tỷ đồng để cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu

Anh Minh

Anh Minh

06:26 | 08/10/2026
(TBTCO) - Cảng hàng không Thổ Chu được đề xuất quy hoạch sân bay cấp 4C, khai thác lưỡng dụng quân sự - dân dụng, công suất 20.000 hành khách/năm đến năm 2030 và 1 triệu hành khách/năm vào năm 2050.
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Tổng mặt bằng Cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021-2030.
Tổng mặt bằng Cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021-2030. (Ảnh chụp từ hồ sơ quy hoạch chi tiết).

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng xem xét tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thổ Chu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không, việc quy hoạch và đầu tư xây dựng Cảng hàng không Thổ Chu là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách nhằm sớm hình thành cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh trên vùng trời, vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Khi được đầu tư đồng bộ, Cảng hàng không Thổ Chu sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo, phù hợp với Chiến lược quốc phòng, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và chủ trương tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trên hướng chiến lược Tây Nam của Tổ quốc.

Trước đó, tại Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 16/12/2025, Chính phủ đã thông qua chủ trương xây dựng sân bay Thổ Chu đáp ứng tiêu chuẩn cảng hàng không dân dụng cấp 4C, định hướng có thể đạt cấp 4E.

Đến tháng 5/2026, Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc với tính chất khai thác lưỡng dụng quân sự - dân dụng.

Theo phương án quy hoạch chi tiết đang được đề xuất, Cảng hàng không Thổ Chu là cảng hàng không nội địa, sân bay dùng chung dân dụng và quốc phòng. Trong thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất khoảng 20.000 hành khách/năm, có khoảng 2 vị trí đỗ tàu bay.

Các loại tàu bay dự kiến khai thác gồm Airbus A320, A321 và tương đương. Đường cất hạ cánh 05/23 có kích thước 2.400 x 45 m; đầu đường cất hạ cánh 05 áp dụng phương thức tiếp cận chính xác CAT I, trong khi đầu 23 sử dụng phương thức tiếp cận giản đơn.

Hệ thống đường lăn gồm 5 đường lăn nối và một đường lăn song song dài 2.400 m, rộng 23 m. Tầm nhìn đến năm 2050, đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn cơ bản được giữ nguyên, trong khi sân đỗ được mở rộng lên khoảng 4 vị trí đỗ tàu bay code C.

Một điểm đáng chú ý là dù mục tiêu quy hoạch đến năm 2050 vẫn xác định sân bay cấp 4C, phương án khu bay được nghiên cứu theo hướng có khả năng khai thác tàu bay code E trong tương lai.

Đối với khu hàng không dân dụng, nhà ga hành khách giai đoạn đến năm 2030 được tính toán có diện tích khoảng 4.500 m2, đáp ứng công suất 20.000 hành khách/năm. Quy mô này được xây dựng trên cơ sở phục vụ một chuyến Airbus A320/A321 với khoảng 320 hành khách đi và đến trong giờ cao điểm, tương ứng tần suất khoảng một chuyến mỗi tuần.

Đến năm 2050, nhà ga dự kiến được mở rộng thêm khoảng 1.100 m2, nâng tổng diện tích lên khoảng 5.600 m2, đáp ứng công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Hệ thống bảo đảm hoạt động bay được quy hoạch đồng bộ với Đài kiểm soát không lưu, Đài VOR/DME, hệ thống ILS, hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT I, hệ thống quan trắc khí tượng tự động và hệ thống giám sát ADS-B.

Do đặc thù sân bay trên đảo, phương án quy hoạch cũng dành đáng kể không gian cho hạ tầng kỹ thuật.

Cảng hàng không dự kiến có 2 nguồn điện độc lập, gồm nguồn điện năng lượng sạch và nguồn dự phòng, với tổng công suất tính toán khoảng 5,5 MVA. Nguồn nước được khai thác từ hệ thống thu gom nước mưa, giếng khoan và hồ điều hòa sau xử lý.

Kho nhiên liệu hàng không dân dụng giai đoạn đến năm 2030 có dung tích khoảng 50 m3, tầm nhìn đến năm 2050 tăng lên khoảng 700 m3. Công trình nhiên liệu phục vụ quân sự được quy hoạch riêng.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Thổ Chu khoảng 271,40 ha, trong đó đất quân sự quản lý sử dụng riêng khoảng 74,51 ha; đất hàng không dân dụng khoảng 9,92 ha; đất sử dụng chung quân sự - dân dụng do quân sự quản lý khoảng 186,97 ha. Diện tích này dự kiến được giữ nguyên trong tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng khái toán đầu tư cho Cảng hàng không Thổ Chu khoảng 24.830 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2030 cần khoảng 24.480 tỷ đồng, phần đầu tư trong tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 350 tỷ đồng./.

Anh Minh
Từ khóa:
Cảng hàng không Thổ Chu; Quy hoạch Cảng hàng không Thổ Chu; sân bay Thổ Chu; 24.830 tỷ đồng; Đặc khu Thổ Châu An Giang

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