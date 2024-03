Cần Thơ công khai 157 đơn vị nợ thuế gần 2.000 tỷ đồng

Còn lại, 143 doanh nghiệp nợ từ hơn 5 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong danh sách này có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nhưng với số tiền chưa đến 1 tỷ đồng như: Công ty CP Bất động sản Cần Thơ (địa chỉ: 139, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều) nợ gần 600 triệu đồng; Đất Xanh Miền Tây (địa chỉ: 139 Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều) nợ 668 triệu đồng; Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển dự án Cát Tường (địa chỉ: KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) nợ thuế hơn 20 triệu đồng; Phương Đông Land (địa chỉ: Khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) nợ thuế hơn 19 triệu đồng; Bất động sản Mekong Investment (địa chỉ: HD8-1 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) nợ thuế 16 triệu đồng).