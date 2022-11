Chất vấn tại Quốc hội: Tránh “buông xuôi để đấy” mà giám sát đến cùng

(TBTCO) - Theo đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam), đại biểu Quốc hội đưa ra câu hỏi phải có trách nhiệm giám sát thực hiện. Bộ trưởng cũng có trách nhiệm với phần trả lời, với lời hứa của mình trước cử tri, tránh việc đặt vấn đề rồi buông xuôi để đấy, mà cần có hướng giải quyết, giám sát và theo dõi đến cùng.

Chiều nay 3/11, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong thời gian 2,5 ngày, với 4 nhóm lĩnh vực gồm xây dựng, thông tin - truyền thông, nội vụ và thanh tra.

Cử tri quan tâm đến an sinh xã hội, kinh tế phục hồi sau Covid-19

Theo chương trình, các Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong sẽ trả lời các chất vấn tại Quốc hội.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng cũng sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến 4 nhóm nội dung trên.

Hoạt động chất vấn tại Quốc hội được nhân dân và cử tri cả nước đặc biệt quan tâm.

Trao đổi với báo chí trước phiên chất vấn, đại biểu Trần Đức Thuận (đoàn Nghệ An) cho biết, ông hy vọng các bộ trưởng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của các kỳ họp trước, thẳng thắn và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, giải quyết thấu đáo các vấn đề đặt ra. Theo đại biểu, sau hơn 2 năm đại dịch, người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Do đó, vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách tiền lương là những nội dung được nhiều cử tri quan tâm hơn cả.

Nhiều cử tri cũng như các đại biểu quan tâm đến việc thực hiện tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, thực tế mỗi vùng miền có mức chi phí sinh hoạt khác nhau, do đó Chính phủ có thể xem xét phương án tăng lương cơ sở theo các mức khác nhau tùy từng vùng, giống như mức lương tối thiểu vùng ở khu vực ngoài nhà nước hiện nay.

Cùng có quan điểm nêu trên, theo đại biểu Lê Minh Nam (Hậu Giang), thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, đại biểu tin rằng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ xâu chuỗi lại những vấn đề mà cử tri mong mỏi, thực tiễn đang đặt ra với yêu cầu cấp bách, để tập trung giải quyết nhanh hơn, sớm hơn. Những vấn đề đặt ra cấp bách, nhất là trong bối cảnh nước ta vừa vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, song dự báo thời gian tới, tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) cho rằng, chất vấn và trả lời chất vấn là nội dung rất quan trọng và được cử tri đặc biệt quan tâm. Qua tiếp xúc cử tri cũng như qua nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và các gói phục hồi kinh tế, theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, cũng còn những tồn tại. Tỷ lệ giải ngân hiện nay thấp nên cử tri rất băn khoăn, mong muốn Chính phủ sẽ có giải pháp để các địa phương triển khai đồng bộ, để các gói hỗ trợ đạt được hiệu quả như mong muốn, đúng với ý nghĩa và tính chất cấp thiết, góp phần tích cực vào phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch Covid-19.

Các “Tư lệnh” giữ lời hứa sau chất vấn

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, điều quan trọng nhất của các phiên chất vấn không phải chỉ hỏi cho xong, mà còn là quá trình giám sát “lời hứa” của các bộ trưởng, trưởng ngành. Vì vậy, chất vấn là cơ hội tốt để đại biểu Quốc hội trao đổi với các vị “Tư lệnh” ngành.

Đại biểu Lê Minh Nam (Hậu Giang) kỳ vọng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ sẽ trả lời thật thoả đáng, thẳng thắn, đúng trọng tâm vấn đề nhằm làm rõ các vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Đặc biệt, cần chỉ rõ trách nhiệm trong những vấn đề khiến dư luận xã hội bức xúc hoặc đang còn vướng mắc cần được tháo gỡ.

Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội.

Theo đại biểu Lê Minh Nam, các vị “Tư lệnh” ngành cần nêu rõ giải pháp, hướng giải quyết, lộ trình và thời hạn thực hiện đối với những vấn đề cụ thể được đề cập tại phiên chất vấn, nhằm tạo chuyển biến trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Đại biểu Lý Thị Lan (Hà Giang) cho biết, cử tri rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong những tháng cuối năm và giai đoạn 3 năm 2023 - 2025. Cử tri cũng mong muốn chất lượng cán bộ, công vụ, vấn đề biên chế, tiền lương của cán bộ, công chức cần được xem xét, thảo luận; đồng thời giải quyết vướng mắc trong ngành giáo dục liên quan đến biên chế của giáo viên đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới tại vùng sâu, vùng xa.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Như Ý (tỉnh Đồng Nai), tỉnh Đồng Nai có rất đông công nhân. Vì vậy, đại biểu quan tâm đến nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, vì trong đó có một phần đề cập đến nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

Một số đại biểu quan tâm đến vấn đề công chức viên chức bỏ việc, di chuyển từ khu vực công sang khu vực tư, nhất là lĩnh vực y tế và giáo dục cần nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao. Đại biểu sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội về giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Các đại biểu mong muốn các bộ trưởng, trưởng ngành được chất vấn sẽ đi trực diện vào vấn đề, trả lời thấu đáo, rõ ràng, đầy đủ các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Đây cũng là cơ hội để các bộ trưởng giãi bày về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện, nên các phiên chất vấn sẽ thu hút sự chú ý của người dân và cử tri cả nước.

Về phía các đại biểu Quốc hội, có ý kiến cho rằng, kỳ vọng các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm trước cử tri, nhân dân để đặt nhiều câu hỏi chất vấn hay, bám sát thực tiễn, trúng các vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm, có ảnh hưởng hoặc tạo sức lan toả tới thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.

